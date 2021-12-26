На залізничному вокзалі Львова загорівся вагон з пасажирами

В ніч на неділю, 26 грудня, на залізничному вокзалі у Львові загорівся пасажирський вагон, в якому перебували люди.

Джерело: повідомлення ДСНС Львівщини

Деталі: Близько 03:45 загорівся сьомий вагон пасажирського поїзда №81 сполученням "Київ-Ужгород", який прибув на головний залізничний вокзал міста.

Пасажирів з вагона евакуювали, а сам вагон відчепи. Внаслідок займання ніхто з пасажирів не постраждав.

Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.

Дослівно ДСНС: "На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події вагон був відчеплений від поїзда, окремостоячий, з вікон вибивався дим.

О 5:00 пожежу локалізовано та о 05:03 ліквідовано. Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 кв.м. До ліквідації пожежі залучалось 22 чоловіки особового складу та 3 одиниці спецтехніки".