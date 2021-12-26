Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

На залізничному вокзалі Львова загорівся вагон з пасажирами

Неділя, 26 грудня 2021, 10:17
Пожежа у поїзді, фото ДСНС

В ніч на неділю, 26 грудня, на залізничному вокзалі у Львові загорівся пасажирський вагон, в якому перебували люди.

Джерело: повідомлення ДСНС Львівщини

Деталі: Близько 03:45 загорівся сьомий вагон пасажирського поїзда №81 сполученням "Київ-Ужгород", який прибув на головний залізничний вокзал міста.

Пасажирів з вагона евакуювали, а сам вагон відчепи. Внаслідок займання ніхто з пасажирів не постраждав.

Причину виникнення пожежі встановлюють правоохоронні органи.

 

Дослівно ДСНС: "На момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів до місця події вагон був відчеплений від поїзда, окремостоячий, з вікон вибивався дим.

О 5:00 пожежу локалізовано та о 05:03 ліквідовано. Внаслідок пожежі вогонь знищив електрощитову та службове приміщення провідників на площі 4 кв.м. До ліквідації пожежі залучалось 22 чоловіки особового складу та 3 одиниці спецтехніки".

Українська правда
Теми: Львівпожежа


powered by lun.ua
Головне сьогодні

ЗМІ: У Білому домі назвали дату перемовин з Росією, на яких обговорять Україну

Байден підписав оборонний бюджет США з $300 млн для України

Міноборони відповіло Кличку: Місцева влада не створює штаби тероборони

У Міноборони РФ заявили, що НАТО готується до збройного конфлікту з Росією

Порошенко: У першій половині січня я точно повернуся в Україну

Лукашенко прибирає з конституції без’ядерний та нейтральний статус Білорусі

Усі новини...
Львів
Зі Львова до Карпат запустили "Буковельський експрес"
В огорожу консульства РФ у Львові кинули "коктейль Молотова"
У Львівській райраді побилися депутати: один із них олімпійський призер з карате
Останні новини
06:50
Супутники Маска ледь не зіштовхнулися з китайською космічною станцією, Пекін поскаржився до ООН
05:47
Іспанія — у трійці країн-лідерів за поширеністю Covid
04:51
ЗМІ: У Білому домі назвали дату перемовин з Росією, на яких обговорять Україну
03:49
Два десятки людей загинули внаслідок повені в бразильському штаті
02:50
Регулятор США вдвічі зменшив термін ізоляції безсимптомних хворих на Covid
01:50
Франція посилить Covid-обмеження на тлі поширення "Омікрону"
00:50
Байден підписав оборонний бюджет США з $300 млн для України
23:49
Омбудсмен б’є тривогу через критичний стан в’язня ОРДО Ставцева
23:17
Міноборони відповіло Кличку: Місцева влада не створює штаби тероборони
22:49
У Міноборони РФ заявили, що НАТО готується до збройного конфлікту з Росією
Усі новини...