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На железнодорожном вокзале Львова загорелся вагон с пассажирами

Воскресенье, 26 декабря 2021, 09:17
На железнодорожном вокзале Львова загорелся вагон с пассажирами
Пожар в поезде, фото ГСЧС

В ночь на воскресенье, 26 декабря, на железнодорожном вокзале во Львове загорелся пассажирский вагон, в котором находились люди.

Источник: сообщения ГСЧС Львовщины

Подробности: Около 03:45 загорелся седьмой вагон пассажирского поезда №81 сообщением "Киев-Ужгород", прибывший на главный железнодорожный вокзал города.

Пассажиров из вагона эвакуировали, а сам вагон отцепили. В результате возгорания никто из пассажиров не пострадал.

Причину пожара устанавливают правоохранительные органы.

 

Дословно ГСЧС: "На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений к месту происшествия вагон был отцеплен от поезда, отдельно стоящий, из окон выбивался дым.

В 5:00 пожар локализован и в 05:03 ликвидирован. В результате пожара огонь уничтожил электрощитовое и служебное помещение проводников на площади 4 м2. К ликвидации пожара привлекались 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники".

Украинская правда
Темы: Львовпожар
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