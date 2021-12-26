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Росія намагається знищити проукраїнське населення Криму – правозахисники

Неділя, 26 грудня 2021, 11:53
Фото Spencer Platt/Getty Images

Українська влада має розслідувати демографічну ситуацію в Криму в умовах, коли Москва здійснює активні заходи зі зміни складу населення на захопленому півострові.

Джерело: керівниця Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник в коментарі Крим.Реалії

Пряма мова: "Стратегічне завдання Російської Федерації – змінити склад населення. В сенсі і фізично, і свідомість. Здебільшого те, що ми можемо фіксувати, один з напрямків – це переміщення мілітарізованого населення.

Мова йде про військових, а також про силові структури. Більш того, оскільки Росія формально вважає це своєю територією, то вони переміщуються вже не як у відрядження, а на постійну роботу, тобто переміщуються вже зі своїми сім’ями. Якщо мова йде про одного ФСБ-шника, то насправді можемо множити на три, бо він, наприклад, приїздить з дружиною та дитиною".

Деталі: За словами правозахисниці, Росія намагається знищити проукраїнське населення Криму або ж "видавити" таких людей з півострова.

Скрипник наголосила, що допомогти у розслідуванні та фіксації демографічної ситуації в окупованому Криму має закон про покарання за воєнні злочини. Він ухвалений у другому читанні, але досі не підписаний президентом Володимиром Зеленським.

Нагадаємо:

  • 20 травня 2021 року Верховна Рада проголосувала у другому читанні законопроект номер 2689 про воєнні злочини.
  • Кандидат юридичних наук, експерт-кримінолог Ганна Маляр завила, що довгоочікуваний та такий потрібний закон про воєнні злочини містить низку помилок та некоректний переклад норм Римського статуту, що матиме у правозастосовній практиці негативні наслідки для українських військових та іміджу України.

Теми: окупаціяКримправа людиниРосія


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