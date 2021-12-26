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Россия пытается уничтожить проукраинское население Крыма – правозащитники

Воскресенье, 26 декабря 2021, 10:53
Россия пытается уничтожить проукраинское население Крыма – правозащитники
Фото Spencer Platt/Getty Images

Украинские власти должны расследовать демографическую ситуацию в Крыму в условиях, когда Москва принимает активные меры по изменению состава населения на захваченном полуострове.

Источник: руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник в комментарии Крым.Реалии

Прямая речь: "Стратегическая задача Российской Федерации – изменить состав населения. В смысле и физически, и сознание. В большинстве своем то, что мы можем фиксировать, одно из направлений – это перемещение милитаризованного населения.

Речь идет о военных, а также о силовых структурах. Более того, поскольку Россия формально считает это своей территорией, они перемещаются уже не как в командировки, а на постоянную работу, то есть перемещаются уже со своими семьями. Если речь идет об одном ФСБ-шнике, то на самом деле можем умножать на три, потому что он, например, приезжает с женой и ребенком".

Детали: По словам правозащитницы, Россия пытается уничтожить проукраинское население Крыма или "выдавить" таких людей с полуострова.

Скрипник подчеркнула, что помочь в расследовании и фиксации демографической ситуации в оккупированном Крыму должен закон о наказаниях за военные преступления. Он принят во втором чтении, но до сих пор не подписан президентом Владимиром Зеленским.

Напомним:

20 мая 2021 года Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект номер 2689 о военных преступлениях.

Кандидат юридических наук, эксперт-криминолог Анна Маляр заявила, что долгожданный и столь необходимый закон о военных преступлениях содержит ряд ошибок и некорректный перевод норм Римского статута, что будет иметь в правоприменительной практике негативные последствия для украинских военных и имиджа Украины.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оккупацияКрымправа человекаРосcия
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