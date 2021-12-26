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Оцінки Німеччини та США щодо загрози вторгнення Росії відрізняються – Reuters

Неділя, 26 грудня 2021, 13:26
Військова техніка РФ на окупованому сході України, скрін з відео

Берлін має більші сумніви, ніж Вашингтон, що Росія дійсно має намір напасти на Україну.

Про це агентству Reuters повідомили два джерела в уряді Німеччини на умовах анонімності, повідомляє "Європейська правда".

За даними агентсва, Берлін прагне до деескалації напружності, що склалася.

"Метою німецької сторони залишається досягти швидкої реактивації Нормандського формату", - заявило джерело в уряді Німеччини, маючи на увазі багатосторонні переговори між Україною, Росією, Францією та Німеччиною.

Одне із джерел також підтвердило, що топ-урядовці Німеччини та Росії погодилися на рідкісну особисту зустріч наступного місяця, щоб послабити політичну напругу навколо України.

Радник канцлера Німеччини Олафа Шольца з питань зовнішньої політики Єнс Плетнер і російський переговорник по Україні Дмітрій Козак домовилися зустрітися після тривалої телефонної розмови в четвер, повідомило джерело на умовах анонімності.

Протягом останніх місяців між західними лідерами та президентом Росії Владіміром Путіним відбулася ціла низка телефонних розмов з приводу нарощування російської армії на кордоні з Україною. Особисті зустрічі між високопоставленими західними та російськими урядовцями були поодинокими.

Після вступу на посаду цього місяця Шольц наголошував на необхідності діалогу з Росією щодо нарощування її військової потужності на українському кордоні, одночасно приєднуючись до західних союзників у підтримці санкцій у разі вторгнення Москви.

Як повідомлялося, Сполучені Штати готові провести переговори з Росією з приводу так званих "гарантій безпеки" вже у січні.

Теми: РосіяСШАНімеччинаУкраїнавійна


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