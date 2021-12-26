Оценки Германии и США по поводу угрозы вторжения России отличаются – Reuters

Берлин больше сомневается, чем Вашингтон, что Россия действительно намерена напасть на Украину.

Об этом агентству Reuters сообщили два источника в правительстве Германии на условиях анонимности, сообщает "Европейская правда".

По данным агентства, Берлин стремится к деэскалации сложившейся напряженности.

"Целью немецкой стороны остается добиться быстрой реактивации Нормандского формата", - заявил источник в правительстве Германии, имея в виду многосторонние переговоры между Украиной, Россией, Францией и Германией.

Один из источников также подтвердил, что топ-чиновники Германии и России согласились на редкую личную встречу в следующем месяце, чтобы ослабить политическое напряжение вокруг Украины.

Советник канцлера Германии Олафа Шольца по внешней политике Йенс Плетнер и российский переговорщик по Украине Дмитрий Козак договорились встретиться после длительного телефонного разговора в четверг, сообщил источник на условиях анонимности.

В последние месяцы между западными лидерами и президентом России Владимиром Путиным состоялся целый ряд телефонных разговоров по поводу наращивания российской армии на границе с Украиной. Личные встречи между высокопоставленными западными и российскими чиновниками были единичными.

После вступления в должность в этом месяце Шольц отмечал необходимость диалога с Россией о наращивании ее военной мощи на украинской границе, одновременно присоединяясь к западным союзникам в поддержке санкций в случае вторжения Москвы.

Как сообщалось, Соединенные Штаты готовы провести переговоры с Россией по поводу так называемых "гарантий безопасности" уже в январе.