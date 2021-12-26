Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У вівторок по всій Україні – погіршення погодних умов

Неділя, 26 грудня 2021, 14:13
Хуртовина, фото pixabay

На країну протягом доби насуватиметься холодна повітряна маса, до вівторка у багатьох регіонах України піде сильний сніг, очікуються хуртовини та нічні морози.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У понеділок на дорогах ожеледиця, температура вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу. На сході країни та Дніпропетровщині вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу.

Лише у південній частині країни та на Закарпатті вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У Києві на початку тижня без опадів, температура вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

Синоптики попередили про погіршення погодних умов у вівторок – у центральних, східних областях значний сніг, місцями хуртовини, а у південних регіонах мокрий сніг та дощ (вночі значні опади), ожеледиця, налипання мокрого снігу. У західних та північних областях помірний сніг.

Вітер східний із переходом на північно-західний, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 7-12° морозу (на сході до -15°), вдень 3-8° морозу, у південній частині країни вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

На Закарпатті мокрий сніг та дощ, температура повітря близько нуля.

У Києві 28 грудня вночі невеликий, вдень помірний сніг, ожеледиця. Температура вночі 7-9°, вдень 3-5° морозу.

Теми: погода


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Новини 28 грудня: "слуга" купив телеканал, "Омікрон" у Києві

Офіс генпрокурора повідомив спікера Ради про підозру для Порошенка – ЗМІ

У Києві виявили перші випадки "Омікрону"

Засідання РНБО перенесли: Зеленський розширив порядок денний

таблицяГордон очолив президентський рейтинг серед не політиків – опитування

"Слуга", який купив телеканал, не має свого житла – декларація

Усі новини...
погода
"Будемо мерзнути" – синоптикиня попередила про похолодання
У Києві буде слизько: водіїв закликають не користуватися авто
В Україні знову похолодає, деякі регіони накриє снігом
Останні новини
21:14
ФОТОУ Дніпрі та Запоріжжі не вщухають снігопади: містяни застрягли в заторах
21:06
Новини 28 грудня: "слуга" купив телеканал, "Омікрон" у Києві
20:24
Майбутній глава Мюнхенської конференції з безпеки звинуватив Путіна у прославленні сталінізму
20:20
МЗС України закликав уряд Грузії ставитися до Саакашвілі "з повагою"
20:03
Зміна клімату вдарить по 5 областях України – дослідження
19:53
Столтенберг і глава МЗС Британії обговорили триваюче нарощення військ РФ біля України
19:45
У КМДА заперечили, що 29 грудня перевірятимуть сирени
19:35
Угорщина може прокачати реверсом в Україну 700 мільйонів кубів газу
19:00
Генсек Ради Європи заявила про відхід Росії від європейських цінностей
18:56
Канадський інвестор демонтував сонячну електростанцію в Україні через Коломойського
Усі новини...