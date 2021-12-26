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У вівторок по всій Україні – погіршення погодних умов

Неділя, 26 грудня 2021, 13:13
У вівторок по всій Україні – погіршення погодних умов
Хуртовина, фото pixabay

На країну протягом доби насуватиметься холодна повітряна маса, до вівторка у багатьох регіонах України піде сильний сніг, очікуються хуртовини та нічні морози.

Джерело: Інтерфакс-Україна з посиланням на Укргідрометцентр

Деталі: У понеділок на дорогах ожеледиця, температура вночі 8-13°, вдень 2-7° морозу. На сході країни та Дніпропетровщині вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу.

Лише у південній частині країни та на Закарпатті вночі 2-7° морозу, вдень близько 0°.

У Києві на початку тижня без опадів, температура вночі 10-12° морозу, вдень 4-6° морозу.

Синоптики попередили про погіршення погодних умов у вівторок – у центральних, східних областях значний сніг, місцями хуртовини, а у південних регіонах мокрий сніг та дощ (вночі значні опади), ожеледиця, налипання мокрого снігу. У західних та північних областях помірний сніг.

Вітер східний із переходом на північно-західний, місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря вночі 7-12° морозу (на сході до -15°), вдень 3-8° морозу, у південній частині країни вночі 1-6° морозу, вдень 0-5° тепла.

На Закарпатті мокрий сніг та дощ, температура повітря близько нуля.

У Києві 28 грудня вночі невеликий, вдень помірний сніг, ожеледиця. Температура вночі 7-9°, вдень 3-5° морозу.

"Українська правда" в Threads

Теми: погода
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