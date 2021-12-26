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Во вторник по всей Украине – ухудшение погодных условий

Воскресенье, 26 декабря 2021, 13:13
Во вторник по всей Украине – ухудшение погодных условий
Метель, фото pixabay

На страну в течение суток будет надвигаться холодная воздушная масса, ко вторнику во многих регионах Украины пойдет сильный снег, ожидаются метели и ночные морозы.

Источник: Интерфакс-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр

Детали: В понедельник на дорогах гололедица, температура ночью 8-13°, днем 2-7° мороза. На востоке страны и Днепропетровщине ночью 11-16°, днем 5-10° мороза.

Лишь в южной части страны и на Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В Киеве в начале недели без осадков, температура ночью 10-12° мороза, днем 4-6° мороза.

Синоптики предупредили об ухудшении погодных условий во вторник – в центральных, восточных областях значительный снег, местами метели, а в южных регионах мокрый снег и дождь (ночью значительные осадки), гололед, налипание мокрого снега. В западных и северных областях умеренный снег.

Ветер восточный с переходом на северо-западный, местами порывы 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью 7-12° мороза (на востоке до -15°), днем 3-8° мороза, в южной части страны ночью 1-6° мороза, днем 0-5° тепла.

На Закарпатье ночью мокрый снег и дождь, температура воздуха около нуля.

В Киеве 28 декабря ночью небольшой, а днем умеренный снег, гололедица. Температура ночью 7-9°, днем 3-5° мороза.

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Темы: погода
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