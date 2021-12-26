Проти школярки, що знущалася з кота, відкрили кримінальну справу

Слідчі Харківщини розпочали досудове розслідування жорстокого поводження з твариною, правопорушницею є 15-річна дівчина.

Джерело: повідомлення Нацполіції

Деталі: До поліції із заявою звернулася харків’янка, вона вказала, що в мережі є відео, на якому дівчина б'є ногами кота.

Поліцейським вдалося з’ясувати особу правопорушниці, нею виявилася є 15-річна учениця 9-го класу однієї з шкіл Чугуївського району, що на Харківщині.

У листопаді під час прогулянки з 14-річною подругою дівчина помітила тварину та почала з неї знущатись, вдаривши ногою. Подруга знімала знущання на мобільний телефон.

Дослівно поліція: "Свої дії підліток пояснити не змогла та зазначила, що шкодує про вчинене. Тварина жива, кіт втік від школярки. Поліцейські відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 299 (жорстоке поводження з тваринами) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за цією статтею передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідчі дії тривають".