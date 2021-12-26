Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Против школьницы, издевавшейся над котом, возбудили уголовное дело

Воскресенье, 26 декабря 2021, 14:41
Против школьницы, издевавшейся над котом, возбудили уголовное дело
Иллюстративное фото, pixabay

Следователи Харьковщины начали досудебное расследование жестокого обращения с животным, правонарушительницей оказалась 15-летняя девочка.

Источник: сообщение Нацполиции

Детали: В полицию с заявлением обратилась харьковчанка, она указала, что в сети есть видео, на котором девушка бьет ногами кота.

Полицейским удалось выяснить личность правонарушительницы, ею оказалась 15-летняя ученица 9-го класса одной из школ Чугуевского района Харьковской области.

В ноябре во время прогулки с 14-летней подругой девушка заметила животное и начала издеваться над ним, ударив ногой. Подруга снимала издевательства на мобильный телефон.

Дословно полиция: "Свои действия подросток объяснить не смогла и отметила, что сожалеет о содеянном. Животное живое, кот сбежал от школьницы. Полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. настоящей статьей предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Следственные действия продолжаются".

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полициядети
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
18:47
Истории жизни, любви и гибели. Важные тексты о защитниках Украины за 2023 год
Все новости...
Реклама: