Против школьницы, издевавшейся над котом, возбудили уголовное дело

Следователи Харьковщины начали досудебное расследование жестокого обращения с животным, правонарушительницей оказалась 15-летняя девочка.

Источник: сообщение Нацполиции

Детали: В полицию с заявлением обратилась харьковчанка, она указала, что в сети есть видео, на котором девушка бьет ногами кота.

Полицейским удалось выяснить личность правонарушительницы, ею оказалась 15-летняя ученица 9-го класса одной из школ Чугуевского района Харьковской области.

В ноябре во время прогулки с 14-летней подругой девушка заметила животное и начала издеваться над ним, ударив ногой. Подруга снимала издевательства на мобильный телефон.

Дословно полиция: "Свои действия подросток объяснить не смогла и отметила, что сожалеет о содеянном. Животное живое, кот сбежал от школьницы. Полицейские открыли уголовное производство по ч. 3 ст. 299 (жестокое обращение с животными) Уголовного кодекса Украины. настоящей статьей предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет. Следственные действия продолжаются".