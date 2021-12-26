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У ПАР помер нобелівський лауреат, борець з апартеїдом Десмонд Туту

Неділя, 26 грудня 2021, 15:00
У ПАР помер нобелівський лауреат, борець з апартеїдом Десмонд Туту
Десмонд Туту, фото Getty Images

Південноафриканский архієпископ і лауреат Нобелівської премії миру Десмонд Туту помер у віці 90 років.

Джерело: президент ПАР Сиріл Рамафоса, якого цитує DW

Пряма мова: "Десмонд Туту був патріотом, якому не було рівних, прициповим і прагматичним лідером. Людина надзвичайного інтелекту, чесності та непереможності проти сил апартеїду, він також був чутливим і вразливим у своєму співчутті до тих, хто зазнав утисків, несправедливості та насильства під час апартеїду, а також пригноблених і пригнічених людей у всьому світі".

Деталі: Окрім того, у своїй заяві Рамафоса підкреслив, що смерть архієпископа Туту - "ще один сумний розділ у прощанні нашої нації з поколінням видатних південноафриканців, які заповідали нам звільнену Південну Африку".

Десмонд Туту був одним із найвідоміших борців з апартеїдом - політикою расової дискримінації, яку впродовж десятиліть провадила влада ПАР. У 1984 році він отримав Нобелівську премію миру за боротьбу з правлінням білої меншини у своїй країні.

Саме він вигадав і популяризував термін "Веселкова нація". Цей термін описував ПАР після падіння апартеїду та перших демократичних виборів у країні в 1994 році, в результаті яких першим чорним президентом країни став Нельсон Мандела.

Навіть після падіння режиму апартеїду, Туту не припиняв боротися з несправедливістю і недоліками в Південно-Африканській Республіці - критикував кумівство, корупцію, ставив під сумнів великі розміри зарплат чиновників, захищав права ЛГБТ-спільноти.

В 1996 році він залишив посаду архієпископа і очолив Комісію правди та примирення, яка займалася розслідуваннями злочинів, вчинених з політичних мотивів у період апартеїду.

В 1997 році у Туту діагностували рак простати, він пройшов лікування, але з того часу все рідше виступав публічно. Чи не востаннє Туту бачили на публіці у травні 2021 року. Він залишав лікарню після щеплення від COVID-19 на інвалідному візку.

"Українська правда" у Threads

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