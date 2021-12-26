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В ЮАР скончался нобелевский лауреат, борец с апартеидом Десмонд Туту

Воскресенье, 26 декабря 2021, 15:00
В ЮАР скончался нобелевский лауреат, борец с апартеидом Десмонд Туту
Десмонд Туту, фото Getty Images

Южноафриканский архиепископ и лауреат Нобелевской премии мира Десмонд Туту скончался в возрасте 90 лет.

Источник: президент ЮАР Сирилл Рамафоса, которого цитирует DW

Прямая речь: "Десмонд Туту был патриотом, которому не было равных, принципиальным и прагматичным лидером. Человек чрезвычайного интеллекта, честности и непобедимости против сил апартеида, он также был чувствительным и уязвимым в своем сочувствии к тем, кто подвергся притеснениям, несправедливости и насилию во время апартеида, а также угнетенных людей во всем мире".

Детали: Кроме того, в своем заявлении Рамафоса подчеркнул, что смерть архиепископа Туту - "еще одна печальная глава в прощании нации с поколением выдающихся южноафриканцев, завещавших нам освободившуюся Южную Африку".

Десмонд Туту был одним из самых известных борцов с апартеидом - политикой расовой дискриминации, которую на протяжении десятилетий проводили власти ЮАР. В 1984 году он получил Нобелевскую премию мира за борьбу с правлением белого меньшинства в своей стране.

Именно он придумал и популяризировал термин "Радужная нация". Этот термин описывал ЮАР после падения апартеида и первых демократических выборов в стране в 1994 году, в результате которых первым черным президентом страны стал Нельсон Мандела.

Даже после падения режима апартеида, Туту не прекращал бороться с несправедливостью в Южно-Африканской Республике – критиковал кумовство, коррупцию, ставил под сомнение большие размеры зарплат чиновников, защищал права ЛГБТ-сообщества.

В 1996 году он покинул пост архиепископа и возглавил Комиссию правды и примирения, занимавшуюся расследованиями преступлений, совершенных по политическим мотивам в период апартеида.

В 1997 году у Туту диагностировали рак простаты, он прошел лечение, но с тех пор все реже выступал публично. В последний раз Туту видели на публике в мае 2021 года. Он покидал больницу после прививки от COVID-19 на инвалидной коляске.

"Украинская правда" в Threads

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