У Бердянську депутат побив іншого депутата через конфлікт на дорозі

Під час конфлікту на дорозі між двома депутатами Бердянської міської та районної ради один з них отримав тілесні ушкодження.

Джерело: поліція Запорізької області

Дослівно: "25 грудня близько 21.30 поблизу торгівельного центру на вулиці Волонтерів міста Бердянськ між пасажиром і водієм двох транспортних засобів стався конфлікт, в ході якого чоловік 1975 року народження наніс кілька ударів по голові своєму опоненту 1978 року народження.

У такий спосіб чоловіки з’ясовували, хто має перевагу на дорозі. Співробітники поліції встановили, що обидва учасники є депутатами Бердянської міської та районної ради від різних партій".

Деталі: Зазначається, що потерпілий звернувся до Бердянської міської лікарні з травмами обличчя.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. ст. 125 Кримінального кодексу України (Умисне легке тілесне ушкодження).

Після отримання судово-медичної експертизи буде визначена остаточна правова кваліфікація події.