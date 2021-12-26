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В Бердянске депутат избил другого депутата из-за конфликта на дороге

Воскресенье, 26 декабря 2021, 20:08
pixabay.com

Во время конфликта на дороге между двумя депутатами Бердянского городского и районного советов один из них получил телесные повреждения.

Источник: полиция Запорожской области

Дословно: "25 декабря около 21:30 вблизи торгового центра на улице Волонтеров города Бердянск между пассажиром и водителем двух транспортных средств произошел конфликт, в ходе которого мужчина 1975 года рождения нанес несколько ударов по голове своему оппоненту 1978 года рождения.

Таким образом мужчины выясняли, кто имеет преимущество на дороге. Сотрудники полиции установили, что оба участника являются депутатами Бердянского городского и районного советов от разных партий".

Детали: Отмечается, что потерпевший обратился в Бердянскую городскую больницу с травмами лица.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. ст. 125 Уголовного кодекса Украины (Умышленное легкое телесное повреждение).

После проведения судебно-медицинской экспертизы будет определена окончательная правовая квалификация события.

Украинская правда
Темы: Запорожская областьдрака
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