Житель Дніпра погрожував підірвати Верховну Раду

У Дніпрі поліцейські затримали чоловіка за неправдиве повідомлення про мінування адміністративної будівлі Верховної Ради.

Джерело: поліція Дніпропетровської області

Дослівно: "49-річний чоловік повідомив, що в адміністративній будівлі Верховної Ради України закладено вибухівку, яку він має намір підірвати дистанційно".

Деталі: Телефонний дзвінок на лінію 102 надійшов 25 грудня близько другої години дня. Поліцейські одразу встановили, що неправдиве повідомлення про замінування залишив 49-річний житель Дніпра.

Чоловіка затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Він перебував за місцем свого мешкання й мав при собі мобільний телефон, з якого повідомив про вибухівку.

Порушнику вручили повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.