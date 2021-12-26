Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Житель Днепра угрожал взорвать Верховную Раду

Воскресенье, 26 декабря 2021, 21:19
rada.gov.ua

В Днепре полицейские задержали мужчину за ложное сообщение о минировании административного здания Верховной Рады.

Источник: полиция Днепропетровской области

Дословно: "49-летний мужчина сообщил, что в административном здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно".

Детали: Телефонный звонок на линию 102 поступил 25 декабря около двух часов дня. Полицейские сразу установили, что ложное сообщение о заминировании совершил 49-летний житель Днепра.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он находился по месту жительства и имел при себе мобильный телефон, с которого сообщил о взрывчатке.

Нарушителю вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Украинская правда
Темы: ДнепрВерховная Рада
powered by lun.ua
Главное сегодня

США требуют от комиссии по избранию главы САП победить коррупцию и завершить дело

Боррель: ЕС должен быть вовлечен в переговоры США и России о безопасности

Стало известно, что планируется рассмотреть на предновогоднем СНБО

Президентский рейтинг: Зеленский в первом туре набирает больше всех

В Украине обнаружили 5 новых больных с "Омикроном"

ГСЧС: Пожар в Косовской больнице вызвала "заупокойная свеча"

Все новости...
Днепр
Днестровская ГАЭС стала крупнейшей в Европе
СБУ разоблачила фейкового "президента Украины"
В Днепре нашли зарезанного военнослужащего. Подозревают, что убийца – его коллега
Последние новости
16:10
Кабмин продлил на год спецпошлины на импорт ряда энергоресурсов из России
16:07
Во Львове врачи провели сложную операцию на спинном мозге 5-летнего ребенка – теперь он сможет ходить
16:03
США требуют от комиссии по избранию главы САП победить коррупцию и завершить дело
15:50
Заместитель главы Фонда госимущества перешел в Минсоцполитики
15:37
фотоКабмин назначил главу Госагентства по управлению зоной отчуждения
15:26
Убийство экс-депутата Госдумы Вороненкова: подана апелляция на оправдательный приговор
15:12
Маск продал акций Tesla еще на 1 миллиард долларов
15:08
Боррель: ЕС должен быть вовлечен в переговоры США и России о безопасности
15:02
Запасы газа в подземных хранилищах почти вдвое меньше, чем годом ранее
14:50
Стало известно, что планируется рассмотреть на предновогоднем СНБО
Все новости...