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Житель Днепра угрожал взорвать Верховную Раду

Воскресенье, 26 декабря 2021, 20:19
Житель Днепра угрожал взорвать Верховную Раду
rada.gov.ua

В Днепре полицейские задержали мужчину за ложное сообщение о минировании административного здания Верховной Рады.

Источник: полиция Днепропетровской области

Дословно: "49-летний мужчина сообщил, что в административном здании Верховной Рады Украины заложена взрывчатка, которую он намерен взорвать дистанционно".

Детали: Телефонный звонок на линию 102 поступил 25 декабря около двух часов дня. Полицейские сразу установили, что ложное сообщение о заминировании совершил 49-летний житель Днепра.

Мужчину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Он находился по месту жительства и имел при себе мобильный телефон, с которого сообщил о взрывчатке.

Нарушителю вручили уведомление о подозрении по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком до восьми лет. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Украинская правда

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Темы: ДнепрВерховная Рада
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