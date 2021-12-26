Сів у таксі: у Києві затримали підозрюваних у вбивстві головлікаря санаторію Рівненщини

У Києві затримано двох осіб за підозрою в умисному вбивстві головного лікаря одного з санаторіїв Рівненщини Ярослава Сивого, тіло якого знайшли в лісосмузі під Києвом.

Джерело: Київська міська прокуратура, Вісті Рівненщини

Дослівно прокуратура: "Згідно з матеріалами слідства, злочин стався ввечері 20 грудня 2021 року.

Перебуваючи у Києві, потерпілий звернувся на вулиці до одного з підозрюваних, 34-річного громадянина Киргизії, який працює водієм служби таксі, з проханням відвезти його до готелю. Водій та його 43-річний приятель - громадянин Узбекистану, який у той час теж перебував у цьому ж автомобілі, погодилися підвезти рівнинчанина.

У ході поїздки, усвідомлюючи, що у потерпілого можуть знаходитися при собі значні кошти, зловмисники вирішили здійснити на нього напад.

Під час спланованої зупинки один із зловмисників, пересівши на заднє пасажирське сидіння, наніс потерпілому декілька ударів в область голови кулаками та скляною пляшкою, від чого той втратив свідомість.

Нападники відібрали у чоловіка банківські карти, мобільний телефон, сумку та грошові кошти, після чого відвезли у Бучанський район Київщини, де у непритомному стані залишили у лісосмузі зі зв’язаними руками та ногами".

Деталі: Інформацію про зникнення потерпілого поліцейські отримали від його близьких. Слідчі встановили, що невідомі особи знімали з його банківської картки гроші.

Зусиллями працівників Святошинського управління поліції ГУ НП у місті Києві, Управління карного розшуку та прокурорів окружної прокуратури зловмисників вдалося встановити, 26 грудня їх затримали.

Зазначається, що в ході слідчих дій один з підозрюваних повідомив правоохоронцям місце, де вони залишили тіло вбитого чоловіка. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє видання "Вісті Рівненщини", вбитий - голова правління санаторію "Червона Калина" на Рівненщині Ярослав Сивий.

Зазначається, що останні декілька днів Сивий не виходив на зв’язок із рідними. Брат загиблого, Руслан Сивий, підтвердив інформацію про вбивство.