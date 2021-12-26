Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Сів у таксі: у Києві затримали підозрюваних у вбивстві головлікаря санаторію Рівненщини

Неділя, 26 грудня 2021, 21:31
Ярослав Сивий, фото "Вісті Рівненщини"

У Києві затримано двох осіб за підозрою в умисному вбивстві головного лікаря одного з санаторіїв Рівненщини Ярослава Сивого, тіло якого знайшли в лісосмузі під Києвом.

Джерело: Київська міська прокуратура, Вісті Рівненщини

Дослівно прокуратура: "Згідно з матеріалами слідства, злочин стався ввечері 20 грудня 2021 року.

Перебуваючи у Києві, потерпілий звернувся на вулиці до одного з підозрюваних, 34-річного громадянина Киргизії, який працює водієм служби таксі, з проханням відвезти його до готелю. Водій та його 43-річний приятель - громадянин Узбекистану, який у той час теж перебував у цьому ж автомобілі, погодилися підвезти рівнинчанина.

У ході поїздки, усвідомлюючи, що у потерпілого можуть знаходитися при собі значні кошти, зловмисники вирішили здійснити на нього напад.

Під час спланованої зупинки один із зловмисників, пересівши на заднє пасажирське сидіння, наніс потерпілому декілька ударів в область голови кулаками та скляною пляшкою, від чого той втратив свідомість.

Нападники відібрали у чоловіка банківські карти, мобільний телефон, сумку та грошові кошти, після чого відвезли у Бучанський район Київщини, де у непритомному стані залишили у лісосмузі зі зв’язаними руками та ногами".

Деталі: Інформацію про зникнення потерпілого поліцейські отримали від його близьких. Слідчі встановили, що невідомі особи знімали з його банківської картки гроші.

Зусиллями працівників Святошинського управління поліції ГУ НП у місті Києві, Управління карного розшуку та прокурорів окружної прокуратури зловмисників вдалося встановити, 26 грудня їх затримали.

Зазначається, що в ході слідчих дій один з підозрюваних повідомив правоохоронцям місце, де вони залишили тіло вбитого чоловіка. Експерти встановлюють причину смерті та механізм заподіяння травм.

Вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою.

Як повідомляє видання "Вісті Рівненщини", вбитий - голова правління санаторію "Червона Калина" на Рівненщині Ярослав Сивий.

Зазначається, що останні декілька днів Сивий не виходив на зв’язок із рідними. Брат загиблого, Руслан Сивий, підтвердив інформацію про вбивство.

Українська правда
Теми: вбивствоКиївКиївська областьРівненська область


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Головні новини четверга і ночі: терміни призову, розмова Байдена і Путіна

оновленоПутін заявив, що санкції Заходу призведуть "до повного розриву відносин"

Байден пригрозив Путіну "рішучою відповіддю" в разі вторгнення в Україну

оновленоБайден вдруге за місяць зідзвонився з Путіним, говорили менше години

Росія фізично не готова до великого вторгнення в Україну - Данілов

Секретар РНБО уточнив, чи можливі санкції щодо Порошенка

Усі новини...
вбивство
У М'янмі військові напали на село: десятки вбитих, серед яких – жінки і діти
Обвинувачений у вбивстві Кожара вийшов під заставу 2,7 млн: прокуратура готує касацію
Судитимуть іноземця, який до смерті побив пішохода в центрі Києва
Останні новини
10:29
НБУ визначив офіційний курс гривні на останній день року та перші дні нового року
10:24
Лавров пригрозив Україні "адекватною відповіддю" на "військові провокації"
09:59
У Франції під час сутичок з мігрантами постраждали щонайменше 15 поліцейських
09:42
Глава МЗС Німеччини не підтримує ідею постачання зброї Україні
09:29
Рятувальники попереджають про погіршення погоди
08:53
Байден представив Путіну два підходи США, які залежатимуть від дій РФ
08:34
Понад 47% дорослих в Україні отримали щеплення проти коронавірусу
08:19
В Україні за добу понад 7 тисяч нових випадків Covid, найбільше у Києві
08:00
Головні новини четверга і ночі: терміни призову, розмова Байдена і Путіна
07:27
Окупанти на Донбасі обстріляли Причепилівку і Кримське
Усі новини...