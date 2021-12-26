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Сел в такси: в Киеве задержали подозреваемых в убийстве главврача санатория Ровенщины

Воскресенье, 26 декабря 2021, 20:31
Сел в такси: в Киеве задержали подозреваемых в убийстве главврача санатория Ровенщины
Ярослав Сивый, фото "Вісті Рівненщини"

В Киеве задержаны два человека по подозрению в умышленном убийстве главврача одного из санаториев Ровенской области Ярослава Сивого, тело которого нашли в лесополосе под Киевом.

Источник: Киевская городская прокуратура, Вісті Рівненщини

Дословно прокуратура: "Согласно материалам следствия, преступление произошло вечером 20 декабря 2021 года.

Находясь в Киеве, потерпевший обратился на улице к одному из подозреваемых, 34-летнему гражданину Киргизии, работающему водителем службы такси, с просьбой отвезти его в гостиницу. Водитель и его 43-летний приятель – гражданин Узбекистана, в то время тоже находившийся в этом же автомобиле, согласились подвезти ровнянина.

В ходе поездки, осознавая, что у потерпевшего могут находиться при себе значительные средства, злоумышленники решили совершить на него нападение.

Во время спланированной остановки один из злоумышленников, пересев на заднее пассажирское сиденье, нанес потерпевшему несколько ударов в область головы кулаками и стеклянной бутылкой, от чего он потерял сознание.

Нападавшие отобрали у мужчины банковские карты, мобильный телефон, сумку и денежные средства, после чего отвезли в Бучанский район Киевской области, где в бессознательном состоянии оставили в лесополосе со связанными руками и ногами".

Детали: Информацию об исчезновении потерпевшего полицейские получили от близких. Следователи установили, что неизвестные снимали с его банковской карты деньги.

Усилиями работников Святошинского управления полиции ГУ НП в Киеве, Управления уголовного розыска и прокуроров окружной прокуратуры злоумышленников удалось установить, 26 декабря их задержали.

Отмечается, что в ходе следственных действий один из подозреваемых сообщил правоохранителям место, где они оставили тело убитого мужчины. Эксперты устанавливают причину смерти и механизм причинения травм.

Решается вопрос об избрании подозреваемым мер пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает издание "Вісті Рівненщини", убитый – председатель правления санатория "Красная Калина" в Ровенской области Ярослав Сивый.

Отмечается, что последние несколько дней Сивый не выходил на связь с родными. Брат погибшего, Руслан Сивый, подтвердил информацию об убийстве.

Украинская правда

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Темы: убийствоКиевКиевская областьРовенская область
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