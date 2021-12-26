Таліби заборонили жінкам мандрувати далеко без родича-чоловіка

Правлячий в Афганістані "Талібан" заявив, що власники транспортних засобів не повинні перевозити жінок, які подорожують на відстань понад 72 км без супроводу близького родича чоловічої статі.

Джерело: Al Jazeera з посиланням на AFP

Деталі: Відповідне керівництво випустило Міністерство заохочення чесноти та запобігання пороку.

"Жінкам, які подорожують на відстань понад 72 км, не слід пропонувати поїздку, якщо їх не супроводжує близький член сім'ї", - сказав представник міністерства Садек Акіф Мухаджир, уточнивши, що чоловік, який супроводжує, має бути близьким родичем.

Керівництво також закликає власників транспортних засобів відмовляти у поїздках жінкам без головних хусток (хіджабу).

Видання зазначає, що визначення талібами хіджабу, яке може варіюватися від покриття волосся до обличчя або всього тіла, незрозуміло, і більшість афганських жінок уже носять головні хустки.

Нове керівництво, поширене в соціальних мережах, також містить заклик до людей припинити відтворення музики у своїх автомобілях.

Декілька тижнів тому міністерство попросило афганські телеканали припинити показ фільмів і серіалів за участю жінок-акторок.

Раніше цього місяця таліби видали від імені свого верховного лідера указ, який наказує уряду забезпечувати дотримання прав жінок, але в ньому не згадувався доступ дівчаток до освіти.

У неділю міністр вищої освіти Афганістану Абдул Бакі Хаккані заявив, що влада обговорює це питання.

"Ісламський Емірат не проти освіти жінок, але проти спільного навчання… Ми працюємо над створенням ісламського середовища, в якому жінки могли б навчатися… це може зайняти деякий час", - сказав він, не уточнивши, коли дівчатка можуть повернутися до шкіл та університетських класів по всій країні.