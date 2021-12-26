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Талибы запретили женщинам путешествовать далеко без родственника-мужчины

Воскресенье, 26 декабря 2021, 21:40
Талибы запретили женщинам путешествовать далеко без родственника-мужчины
ЖЕНЩИНЫ АФГАНИСТАНА, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО, AFP VIA GETTY IMAGES

Правящий в Афганистане "Талибан" заявил, что владельцы транспортных средств не должны перевозить женщин, которые путешествуют на расстояние более 72 км без сопровождения близкого родственника мужского пола.

Источник: Al Jazeera со ссылкой на AFP

Детали: Соответствующее руководство выпустило Министерство по поощрению добродетели и предотвращению порока.

"Женщинам, путешествующим на расстояние более 72 км, не следует предлагать поездку, если их не сопровождает близкий член семьи", - сказал представитель министерства Садек Акиф Мухаджир, уточнив, что сопровождающий мужчина должен быть близким родственником.

Руководство также призывает владельцев транспортных средств отказывать в поездках женщинам без головных платков (хиджаба).

Издание отмечает, что определение талибами хиджаба, которое может варьироваться от покрытия волос до лица или всего тела, неясно, и большинство афганских женщин уже носят головные платки.

В новом руководстве, распространенном в социальных сетях, также содержится призыв к людям прекратить воспроизведение музыки в своих автомобилях.

Несколько недель назад министерство попросило афганские телеканалы прекратить показ фильмов и сериалов с участием женщин-актеров.

Ранее в этом месяце талибы издали от имени своего верховного лидера указ, предписывающий правительству обеспечивать соблюдение прав женщин, но в нем не упоминался доступ девочек к образованию.

В воскресенье министр высшего образования Афганистана Абдул Баки Хаккани заявил, что власти обсуждают этот вопрос.

"Исламский Эмират не против образования женщин, но против совместного обучения… Мы работаем над созданием исламской среды, в которой женщины могли бы учиться… это может занять некоторое время", - сказал он, не уточнив, когда девочки могут вернуться в школу и университетские классы по всей стране.

Украинская правда

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Темы: ТалибанАфганистан
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