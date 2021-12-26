На Київщині понад 6 годин гасили пожежу на пилорамі
Неділя, 26 грудня 2021, 22:35
У Бориспільському районі Київської області в неділю понад 6 годин гасили масштабну пожежу в будівлях пилорами та складу.
Джерело: ДСНС
Деталі: 26 грудня о 13:26 до оперативно-диспетчесрької служби Бориспільського району надійшло повідомлення про те, що в с. Мартусівка в поруч розташованих будівлях пилорами та складу виникла пожежа на загальній площі 1000 м.кв.
Зазначається, що пожежа виникла орієнтовно у місці складання готової продукції (деревини) на відкритій території.
До гасіння пожежі було залучено 40 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.
О 16:10 її локалізували, о 19:52 – ліквідували.
Жертв та постраждалих немає.
Українська правда