На Київщині понад 6 годин гасили пожежу на пилорамі

У Бориспільському районі Київської області в неділю понад 6 годин гасили масштабну пожежу в будівлях пилорами та складу.

Джерело: ДСНС

фото ДСНС

Деталі: 26 грудня о 13:26 до оперативно-диспетчесрької служби Бориспільського району надійшло повідомлення про те, що в с. Мартусівка в поруч розташованих будівлях пилорами та складу виникла пожежа на загальній площі 1000 м.кв.

Зазначається, що пожежа виникла орієнтовно у місці складання готової продукції (деревини) на відкритій території.

До гасіння пожежі було залучено 40 чоловік особового складу та 10 одиниць техніки.

О 16:10 її локалізували, о 19:52 – ліквідували.

Жертв та постраждалих немає.