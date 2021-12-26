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В Киевской области более 6 часов тушили пожар на пилораме

Воскресенье, 26 декабря 2021, 22:35
В Киевской области более 6 часов тушили пожар на пилораме
фото ГСЧС

В Бориспольском районе Киевской области в воскресенье более 6 часов тушили масштабный пожар в зданиях пилорамы и склада.

Источник: ГСЧС

 
фото ГСЧС

Детали: 26 декабря в 13:26 в оперативно-диспетческую службу Бориспольского района поступило сообщение о том, что в с. Мартусовка в рядом расположенных постройках пилорамы и склада возник пожар на общей площади 1000 м.кв.

Отмечается, что пожар возник ориентировочно в месте сборки готовой продукции (древесины) на открытой территории.

К тушению пожара были привлечены 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

В 16.10 его локализовали, в 19.52 – ликвидировали.

Жертв и пострадавших нет.

Украинская правда

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Темы: Киевская областьпожарГСЧС
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