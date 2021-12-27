Через інформацію про замінування аеропорту "Одеса" евакуювали 320 осіб

Правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху в Міжнародному аеропорту "Одеса".

Джерело: поліція Одещини

Деталі: З метою перевірки вказаної інформації на місце були скеровані слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.

Станом на 23:30 аеропорт та прилеглу територію оглянуто, жодних вибухових речовин чи пристроїв не виявлено.

Загалом евакуювали 320 осіб, згодом роботу аеропорту поновлено.