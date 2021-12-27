Через інформацію про замінування аеропорту "Одеса" евакуювали 320 осіб
Понеділок, 27 грудня 2021, 00:38
Правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху в Міжнародному аеропорту "Одеса".
Джерело: поліція Одещини
Деталі: З метою перевірки вказаної інформації на місце були скеровані слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.
Станом на 23:30 аеропорт та прилеглу територію оглянуто, жодних вибухових речовин чи пристроїв не виявлено.
Загалом евакуювали 320 осіб, згодом роботу аеропорту поновлено.
Українська правда