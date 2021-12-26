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Через інформацію про замінування аеропорту "Одеса" евакуювали 320 осіб

Неділя, 26 грудня 2021, 23:38
Через інформацію про замінування аеропорту Одеса евакуювали 320 осіб
фото: mintrans

Правоохоронці отримали повідомлення про загрозу вибуху в Міжнародному аеропорту "Одеса".

Джерело: поліція Одещини

Деталі: З метою перевірки вказаної інформації на місце були скеровані слідчо-оперативна група територіального відділу поліції, спеціалісти-вибухотехніки та кінологи.

Станом на 23:30 аеропорт та прилеглу територію оглянуто, жодних вибухових речовин чи пристроїв не виявлено.

Загалом евакуювали 320 осіб, згодом роботу аеропорту поновлено.

Українська правда

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Теми: Одесаавіа
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