Из-за информации о заминировании аэропорта "Одесса" эвакуировали 320 человек

Правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в Международном аэропорту "Одесса".

Источник: полиция Одесщины

Детали: Для проверки указанной информации на место были направлены следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

По состоянию на 23:30 аэропорт и близлежащая территория осмотрены, никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружено.

Всего эвакуировали 320 человек, впоследствии работа аэропорта возобновлена.