Из-за информации о заминировании аэропорта "Одесса" эвакуировали 320 человек
Воскресенье, 26 декабря 2021, 23:38
Правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в Международном аэропорту "Одесса".
Источник: полиция Одесщины
Детали: Для проверки указанной информации на место были направлены следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.
По состоянию на 23:30 аэропорт и близлежащая территория осмотрены, никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружено.
Всего эвакуировали 320 человек, впоследствии работа аэропорта возобновлена.
Украинская правда