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Из-за информации о заминировании аэропорта "Одесса" эвакуировали 320 человек

Воскресенье, 26 декабря 2021, 23:38
Из-за информации о заминировании аэропорта Одесса эвакуировали 320 человек
фото: mintrans

Правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в Международном аэропорту "Одесса".

Источник: полиция Одесщины

Детали: Для проверки указанной информации на место были направлены следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

По состоянию на 23:30 аэропорт и близлежащая территория осмотрены, никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружено.

Всего эвакуировали 320 человек, впоследствии работа аэропорта возобновлена.

Украинская правда

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Темы: Одессаавиа
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