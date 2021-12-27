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"Українці – наш народ, це наша територія" – Кадиров

Понеділок, 27 грудня 2021, 02:48
Рамзан Кадиров. фото з Вікіпедії

Підконтрольний Кремлю глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що якщо український президент Володимир Зеленський продовжуватиме проводити антиросійську політику, то Україну необхідно буде приєднати до Росії.

Джерело: Кадиров, якого цитує росЗМІ РИА Новости

Пряма мова: "Українці – наш народ, це наша територія. Це моя думка".

"Або приєднав би Чеченську Республіку до України, або давно б забрав, вирішив би питання там. Але є державні домовленості, які не дозволяють приймати такі рішення".

Деталі: Кадиров заявив, що сам давно б вирішив українське "питання", але потрібне відповідне доручення.

За його словами, західні країни зацікавлені у тому, щоб відкрити в Україні свої військові бази і таким чином диктувати Росії умови.

Глава Чечні висловив упевненість, що російський лідер не дозволить таким планам здійснитись.

Себе Кадиров назвав "піхотою", яка готова "виконати наказ абсолютно без проблем", тому що "цілісність, безпека держави та нашого народу – найважливіші".

Теми: РосіяЧечняКадиров


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