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"Украинцы – наш народ, это наша территория" – Кадыров

Понедельник, 27 декабря 2021, 02:48
Рамзан Кадыров. фото из Википедии

Подконтрольный Кремлю глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что если украинский президент Владимир Зеленский будет продолжать проводить антироссийскую политику, то Украину нужно будет присоединить к России.

Источник: Кадыров, которого цитирует росСМИ РИА Новости

Прямая речь: "Украинцы – наш народ, это наша территория. Это мое мнение".

"Или присоединил бы Чеченскую Республику к Украине или давно бы забрал, решил бы вопрос там. Но есть государственные договоренности, которые не позволяют принимать такие решения".

Детали: Кадыров заявил, что сам давно бы решил украинский "вопрос", но нужно соответствующее поручение.

По его словам, западные страны заинтересованы в том, чтобы открыть в Украине свои военные базы и таким образом диктовать условия России.

Глава Чечни выразил уверенность, что российский лидер не позволит таким планам осуществиться.

Себя Кадыров назвал "пехотой", которая готова "выполнить приказ абсолютно без проблем", потому что "целостность, безопасность государства и нашего народа – важнее всего".

Темы: РосcияЧечняКадыров
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