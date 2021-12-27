Кількість ковід-щеплень перевищила 28 млн, вакциновано 14,6 млн українців

Громадяни після вакцинації, фото з сайту Харківської ОДА

Понад 28 млн щеплень проти ковіду зроблено в Україні від початку вакцинальної кампанії.

Джерело: дані МОЗ

Деталі: Відомство інформує, що 29 476 людей було вакциновано проти Covid у неділю, 26 грудня. Першу дозу отримали 8 776 людей, другу – 20 434 людини, додаткову дозу отримали 88 людей, ревакцинальну – 178 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 14 592 537 українців, з них отримали першу дозу – 14 592 535 людей, дві дози – 13 414 061 людина. Отримали додаткову дозу – 2 110 людей, ревакцинальну – 793 людини. Загалом проведено 28 009 499 щеплень.