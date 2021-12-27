Количество ковид-прививок превысило 28 млн, вакцинировано 14,6 млн украинцев

Более 28 млн прививок против ковида сделано в Украине с начала вакцинальной кампании.

Источник: данные Минздрава

Детали: Ведомство информирует, что 29 476 человек были вакцинированы против Covid в воскресенье, 26 декабря. Первую дозу получили 8776 человек, вторую – 20 434 человека, дополнительную дозу получили 88 человек, ревакцинальную – 178 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 592 537 украинцев, из них получили первую дозу – 14 592 535 человек, две дозы – 13 414 061 человек. Получили дополнительную дозу – 2110 человек, ревакцинальную – 793 человека. В общей сложности сделано 28 009 499 прививок.