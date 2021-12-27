Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Количество ковид-прививок превысило 28 млн, вакцинировано 14,6 млн украинцев

Понедельник, 27 декабря 2021, 08:22
Количество ковид-прививок превысило 28 млн, вакцинировано 14,6 млн украинцев
Граждане после вакцинации, фото с сайта Харьковской ОГА

Более 28 млн прививок против ковида сделано в Украине с начала вакцинальной кампании.

Источник: данные Минздрава

Детали: Ведомство информирует, что 29 476 человек были вакцинированы против Covid в воскресенье, 26 декабря. Первую дозу получили 8776 человек, вторую – 20 434 человека, дополнительную дозу получили 88 человек, ревакцинальную – 178 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 14 592 537 украинцев, из них получили первую дозу – 14 592 535 человек, две дозы – 13 414 061 человек. Получили дополнительную дозу – 2110 человек, ревакцинальную – 793 человека. В общей сложности сделано 28 009 499 прививок.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Все новости...
вакцинация
Нужно ли изолировать вакцинированного ребенка после контакта с больным ветрянкой – объясняет Минздрав
ЕС и Pfizer пересмотрели многолетний контракт на поставку вакцины, от которой отказываются страны
ВОЗ изменила рекомендации по вакцинации против COVID-19
Последние новости
20:46
Приложение "Киев Цифровой" объединило карту укрытий и пункты обогрева в единый сервис
20:41
"Подтверждение тому, что делаю все правильно" – Олещук о розыске от российского МВД
20:25
Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда
20:09
фотоИз бухты Феодосии сбежали два российских судна – СМИ
19:55
Франция передала Украине второй корабль для помощи с экспортом зерна
19:45
У Кличко объяснили, что будет с метро на Виноградарь
19:45
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга
19:30
На Левобережье Днепра россияне пытались атаковать 14 раз – Генштаб
19:10
ФотоНа Харьковщине от продажи спасли клад, датированный II веком до нашей эры
18:57
Занижение налогообложения через продажу аудиокниг: сетям бытовой техники обещают проблемы
Все новости...
Реклама: