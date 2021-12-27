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У Путіна розповіли, що тіло Леніна й надалі триматимуть у мавзолеї

Понеділок, 27 грудня 2021, 08:52
У Путіна розповіли, що тіло Леніна й надалі триматимуть у мавзолеї
Червона площа Москви, фото Getty Images

Спікер президента РФ Дмітрій Пєсков, відповідаючи на питання про можливість поховання Володимира Леніна, заявив, що у найближчій перспективі цього не відбудеться.

Джерело: ТАСС

Деталі: Пєсков заявив представникам медіа, що влада не планує виносити мумію Леніна з мавзолею в центрі Москви, і пояснив таку позицію керівництва РФ тим, що нібито зараз "інший порядок денний" та у Росії "інші питання та проблеми".

Пряма мова: "Ні, таких планів (поховати мумію - УП) немає. Цього питання немає на порядку денному, зараз інший порядок денний, який рясніє іншими питаннями та проблемами".

Довідка: Ленін помер 21 січня 1924 на 54-му році життя. 22 січня його тіло було забальзамовано, спочатку на короткий термін, а згодом – на тривалий. Саркофаг із мумією більшовицького лідера з 1924 року перебуває у мавзолеї на головній площі Москви, в РФ його вважають "унікальним архітектурним об'єктом".

Тіло Леніна
Тіло Леніна
Фото Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

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