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У Путина рассказали, что тело Ленина по-прежнему будут держать в мавзолее

Понедельник, 27 декабря 2021, 09:52
Красная площадь в Москве, фото Getty Images

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отвечая на вопрос о возможности захоронения Владимира Ленина заявил, что в обозримой перспективе этого не произойдет.

Источник: ТАСС

Детали: Песков заявил представителям медиа, что власть не планирует выносить мумию Ленина из мавзолея в центре Москвы, и объяснил такую позицию руководства РФ тем, что якобы сейчас "другая повестка дня" и у России "другие вопросы и проблемы".

Прямая речь: "Нет, таких планов (захоронить мумию - УП) нет. Этого вопроса нет на повестке дня, сейчас другая повестка дня, которая изобилует другими вопросами и проблемами".

Справка: Ленин умер 21 января 1924 года на 54-м году жизни. 22 января его тело было забальзамировано, сначала на короткий срок, а позже – на длительный. Саркофаг с мумией большевистского лидера с 1924 года находится в мавзолее на главной площади Москвы, в РФ его считают "уникальным архитектурным объектом".

Тело Ленина
Тело Ленина
Фото Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

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