Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народу" відкличе частину місцевих депутатів, списки "на виліт" вже готують – голова партії

Понеділок, 27 грудня 2021, 09:36
Слуга народу відкличе частину місцевих депутатів, списки на виліт вже готують – голова партії
Олена Шуляк, фото з її Фейсбуку

Партія "Слуга народу" має намір на початку лютого 2022 року ухвалити перші рішення щодо застосування імперативного мандату до місцевих депутатів від політсили.

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Наступного року обов'язково застосовуватимемо імперативний мандат до місцевих депутатів. На сьогоднішній день усі обласні організації готують відповідні списки. Вони їх підготують цього року, тобто щоб уже в січні-лютому 2022-го ми могли застосувати цю процедуру. Думаю, вже на початку лютого будуть відповідні рішення: їх ухвалять обласні організації, а затвердить керівництво партії.

Це серйозна санкція, тому в кожному конкретному випадку ретельно вивчатимемо, перш ніж ухвалити остаточне рішення".

Деталі: Вона наголосила, що існує певна юридична процедура застосування імперативного мандату, тому для повного розуміння ситуації на місцях обласні організації й отримали завдання підготувати список осіб, які стануть кандидатами "на виліт".

Водночас на уточнююче питання про те, про скількох місцевих депутатів із загальної кількості в 6,4 тис. може йтися, політик зазначила, що "поки що цього ніхто не зможе сказати, тому що обласні організації тільки зараз отримали завдання надати списки таких депутатів".

Знати більше: Імперативний мандат - механізм відкликання депутата за народною ініціативою

"Українська правда" в Threads

Теми: Слуга народумісцева влада
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Слуга народу
Стефанчук намагається врятувати містобудівну "реформу" Шуляк у Європарламенті. Що з цим не так?
НАБУ обшукує "слугу" Марченко через можливі махінації її помічниці. У фракції прокоментували
Як інститут Спартака Субботи пов'язаний зі "слугами народу", Столаром і Ткаченком
Останні новини
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: