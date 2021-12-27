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"Слуга народу" відкличе частину місцевих депутатів, списки "на виліт" вже готують – голова партії

Понеділок, 27 грудня 2021, 10:36
Олена Шуляк, фото з її Фейсбуку

Партія "Слуга народу" має намір на початку лютого 2022 року ухвалити перші рішення щодо застосування імперативного мандату до місцевих депутатів від політсили.

Джерело: голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Наступного року обов'язково застосовуватимемо імперативний мандат до місцевих депутатів. На сьогоднішній день усі обласні організації готують відповідні списки. Вони їх підготують цього року, тобто щоб уже в січні-лютому 2022-го ми могли застосувати цю процедуру. Думаю, вже на початку лютого будуть відповідні рішення: їх ухвалять обласні організації, а затвердить керівництво партії.

Це серйозна санкція, тому в кожному конкретному випадку ретельно вивчатимемо, перш ніж ухвалити остаточне рішення".

Деталі: Вона наголосила, що існує певна юридична процедура застосування імперативного мандату, тому для повного розуміння ситуації на місцях обласні організації й отримали завдання підготувати список осіб, які стануть кандидатами "на виліт".

Водночас на уточнююче питання про те, про скількох місцевих депутатів із загальної кількості в 6,4 тис. може йтися, політик зазначила, що "поки що цього ніхто не зможе сказати, тому що обласні організації тільки зараз отримали завдання надати списки таких депутатів".

Знати більше: Імперативний мандат - механізм відкликання депутата за народною ініціативою

Теми: Слуга народумісцева влада


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