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"Слуга народа" отзовет часть местных депутатов, списки "на вылет" уже готовят – глава партии

Понедельник, 27 декабря 2021, 09:36
Слуга народа отзовет часть местных депутатов, списки на вылет уже готовят – глава партии
Елена Шуляк, фото из ее Фейсбука

Партия "Слуга народа" намерена в начале февраля 2022 года принять первые решения по поводу применения императивного мандата к местным депутатам от политсилы.

Источник: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк в интервью агентству "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "В следующем году обязательно будем применять императивный мандат к местным депутатам. На сегодняшний день все областные организации готовят соответствующие списки. Они их подготовят в этом году, то есть, чтобы уже в январе-феврале 2022-го мы могли применить эту процедуру. Думаю, уже в начале февраля будут соответствующие решения: их примут областные организации, а утвердит руководство партии.

Это серьезная санкция, поэтому в каждом конкретном случае будем тщательно изучать, прежде чем принять окончательное решение".

Детали: Он подчеркнула, что существует определенная юридическая процедура применения императивного мандата, поэтому для полного понимания ситуации на местах областные организации и получили задание подготовить список лиц, которые станут кандидатами "на вылет".

В то же время на уточняющий вопрос о том, о скольких местных депутатах из общего числа в 6,4 тыс. может идти речь, политик отметила, что "пока этого никто не сможет сказать, потому что областные организации только сейчас получили задание предоставить списки таких депутатов".

Знать больше: Императивный мандат - механизм отзыва депутата по народной инициативе

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Темы: Слуга народаместная власть
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