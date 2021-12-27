Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Мігранти знову атакували кордон Польщі зі сторони Білорусі

Понеділок, 27 грудня 2021, 11:03
Кордон Польщі з Білоруссю, фото Getty Images

У ніч із неділі на понеділок кілька десятків людей намагалися прорватися силою через польсько-білоруський кордон.

Джерело: Прикордонна служба Польщі у Twitter

Деталі: Повідомляється, що після опівночі у понеділок група біженців намагалася силою прорватися до Польщі з Білорусі.

Дослівно: "Сьогодні після опівночі на ділянці, що охороняється підрозділом Прикордонної служби в районі населеного пункту Мельник, група із 36 іноземців силою форсувала кордон. У бік польських патрулів кидали каміння. Ніхто не постраждав".

Передісторія: У Польщі допускають суттєве загострення ситуації на кордоні з Білоруссю у період свят.

Після найбільшого загострення міграційної кризи на кордоні Польщі й Білорусі місяць тому, коли біля пункту пропуску Брузги-Кузьниця зібрались кілька тисяч мігрантів, ситуація заспокоїлася, Білорусь переселила мігрантів з табору у логістичний центр неподалік від кордону.

Проте і після того польські прикордонники щодня фіксують нові спроби нелегально потрапити в країну. Також в країні регулярно затримують водіїв, що допомагають мігрантам, які все ж перейшли кордон непоміченими.

Знати більше: Гібридне перемир'я: як змінюється "міграційна війна" Лукашенка з ЄС

Українська правда
Теми: ПольщаБілоруськордон


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Рада покличе науковців на поміч у писанні законів

Зеленський затвердив терміни призову в армію в 2022 році

Чехія зі зміною уряду увійде до групи найпотужніших "друзів України" – посол

Пожежа у Косівській лікарні: померла ще одна постраждала

Глава МЗС Британії: за нове вторгнення Росії в Україну будуть болючі санкції

Чорногорія встановила жорсткі вимоги для в'їзду з України

Усі новини...
Польща
Президент Польщі ветував скандальний закон, що тиснув на незалежний телеканал
Польща: 39,5 тисяч біженців намагалися перетнути кордон з Білорусі за рік
Замість допиту в ДБР Порошенко з'явився на відео з-за кордону
Останні новини
15:59
ВАКС арештував стайню Онищенка в Німеччині
15:41
Можливу змову на аукціоні по "Більшовику" досліджуватимуть ще кілька місяців
15:33
Німеччина, яка головуватиме у G7, не бачить можливості повернення РФ у цей формат
15:30
Ще один банк почав відкривати картки в рамках "єПідтримки"
15:06
Венедіктова порівняла Медведчука з драконом та згадала підозру Порошенку
15:05
Надія на кінець пандемії: вчені дослідили перебіг COVID-штаму Омікрон та смертність від нього
14:54
У Кремлі розповіли, про що говоритимуть Путін і Байден
14:53
Кіпр посилив коронавірусні обмеження на тлі рекордів заражень
14:23
В МЗС РФ розповіли, хто представлятиме США і Росію на переговорах 10 січня
14:08
інфографіка Імпорт ігристих вин до України за рік зріс на 44%
Усі новини...