Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Мігранти знову атакували кордон Польщі зі сторони Білорусі

Понеділок, 27 грудня 2021, 10:03
Мігранти знову атакували кордон Польщі зі сторони Білорусі
Кордон Польщі з Білоруссю, фото Getty Images

У ніч із неділі на понеділок кілька десятків людей намагалися прорватися силою через польсько-білоруський кордон.

Джерело: Прикордонна служба Польщі у Twitter

Деталі: Повідомляється, що після опівночі у понеділок група біженців намагалася силою прорватися до Польщі з Білорусі.

Дослівно: "Сьогодні після опівночі на ділянці, що охороняється підрозділом Прикордонної служби в районі населеного пункту Мельник, група із 36 іноземців силою форсувала кордон. У бік польських патрулів кидали каміння. Ніхто не постраждав".

Передісторія: У Польщі допускають суттєве загострення ситуації на кордоні з Білоруссю у період свят.

Після найбільшого загострення міграційної кризи на кордоні Польщі й Білорусі місяць тому, коли біля пункту пропуску Брузги-Кузьниця зібрались кілька тисяч мігрантів, ситуація заспокоїлася, Білорусь переселила мігрантів з табору у логістичний центр неподалік від кордону.

Проте і після того польські прикордонники щодня фіксують нові спроби нелегально потрапити в країну. Також в країні регулярно затримують водіїв, що допомагають мігрантам, які все ж перейшли кордон непоміченими.

Знати більше: Гібридне перемир'я: як змінюється "міграційна війна" Лукашенка з ЄС

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: ПольщаБілоруськордон
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Польща
Глава МЗС Польщі обіцяє "адекватну" відповідь на можливий удар Росії по ЗАЕС
Британія та Польща виступили за пришвидшений вступ України в НАТО
ЄС вказав на недоліки з верховенством права в Польщі та Угорщині
Останні новини
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
22:10
NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"
21:24
оновлюєтьсяРосіяни запустили "Шахеди" з різних напрямків
21:07
Білий дім: Ядерна атака КНДР проти США або союзників призведе до кінця режиму Кіма
20:38
Українським військовим, які навчаються в Британії, влаштували різдвяні вечірки
20:32
На кордоні з Польщею помер уже третій український водій
Усі новини...
Реклама: