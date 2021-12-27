Мігранти знову атакували кордон Польщі зі сторони Білорусі

У ніч із неділі на понеділок кілька десятків людей намагалися прорватися силою через польсько-білоруський кордон.

Джерело: Прикордонна служба Польщі у Twitter

Деталі: Повідомляється, що після опівночі у понеділок група біженців намагалася силою прорватися до Польщі з Білорусі.

Дослівно: "Сьогодні після опівночі на ділянці, що охороняється підрозділом Прикордонної служби в районі населеного пункту Мельник, група із 36 іноземців силою форсувала кордон. У бік польських патрулів кидали каміння. Ніхто не постраждав".

Передісторія: У Польщі допускають суттєве загострення ситуації на кордоні з Білоруссю у період свят.

Після найбільшого загострення міграційної кризи на кордоні Польщі й Білорусі місяць тому, коли біля пункту пропуску Брузги-Кузьниця зібрались кілька тисяч мігрантів, ситуація заспокоїлася, Білорусь переселила мігрантів з табору у логістичний центр неподалік від кордону.

Проте і після того польські прикордонники щодня фіксують нові спроби нелегально потрапити в країну. Також в країні регулярно затримують водіїв, що допомагають мігрантам, які все ж перейшли кордон непоміченими.

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