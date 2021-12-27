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Мигранты снова атаковали границу Польши со стороны Беларуси

Понедельник, 27 декабря 2021, 10:03
Мигранты снова атаковали границу Польши со стороны Беларуси
Граница Польши с Беларусью, фото Getty Images

В ночь с воскресенья на понедельник несколько десятков человек пытались прорваться силой через польско-белорусскую границу.

Источник: Пограничная служба Польши в Twitter

Детали: Сообщается, что после полуночи в понедельник группа беженцев пыталась силой прорваться в Польшу из Беларуси.

Дословно: "Сегодня после полуночи на участке, охраняемом подразделением Погранслужбы в районе населенного пункта Мельник, группа из 36 иностранцев силой форсировала границу. В сторону польских патрулей бросали камни. Никто не пострадал".

Предыстория: В Польше допускают существенное обострение ситуации на границе с Беларусью в период праздников.

После наибольшего обострения миграционного кризиса на границе Польши и Беларуси месяц назад, когда у пункта пропуска Брузги-Кузьница собралось несколько тысяч мигрантов, ситуация стала спокойнее, Беларусь переселила мигрантов из лагеря в логистический центр недалеко от границы.

Однако и после этого польские пограничники ежедневно фиксируют новые попытки нелегально попасть в страну. Также в стране регулярно задерживают водителей, помогающих мигрантам, все же перешедшим границу незамеченными.

Знать больше: Гибридное перемирие: как меняется "миграционная война" Лукашенко с ЕС

Украинская правда

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Темы: ПольшаБеларусьграница
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