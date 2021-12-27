Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У Франції жорстко покарали медика за підробку ковід-сертифікатів

Понеділок, 27 грудня 2021, 12:03
фото Getty Images

Медика з французького регіону Овернь-Рона-Альпи, якого впіймали на підробці сертифікатів про щеплення від коронавірусу, покарали штрафом на 40 тисяч євро і тимчасовим вигнанням з професії.

Про це повідомляє Le Figaro, посилаючись на заяву місцевої прокуратури, пише "Європейська правда".

Лікаря звинувачували у безкоштовній підробці 35 сертифікатів про щеплення, разом із сином. Він вже досяг пенсійного віку, але обіймав посаду в будинку для літніх людей. Коли інформація випливла, він визнав, що справді допоміг отримати підроблені сертифікати низці людей, у тому числі синові і собі, використовуючи свій доступ до системи. На допиті він виправдовував своє рішення піти на порушення недовірою до вакцин. 

Чоловіка засудили до умовного терміну - 6 місяців позбавлення волі, штрафу у розмірі 40 тисяч євро та заборонили працювати медиком наступні 5 років.

Сина, який допомагав зацікавленим особам вийти на батька і попросити про послугу, покарали штрафом у розмірі 3000 євро, з яких 1500 умовно. 

Раніше повідомляли, що у Франції ведуть розслідування проти близько 400 мереж продажу підроблених документів про щеплення.

У суботу 25 грудня у Франції добова кількість заражень коронавірусом вперше перетнула позначку у 100 тисяч.

Теми: вакцинаціяФранція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Байден пригрозив Путіну "рішучою відповіддю" в разі вторгнення в Україну

оновленоБайден вдруге за місяць зідзвонився з Путіним, говорили менше години

Росія фізично не готова до великого вторгнення в Україну - Данілов

Секретар РНБО уточнив, чи можливі санкції щодо Порошенка

ОАСК відкрив провадження за позовом Януковича – нардеп

Венедіктова порівняла Медведчука з драконом та згадала підозру Порошенку

Усі новини...
вакцинація
Президент Чехії - за обов’язкову вакцинацію від коронавірусу
Кількість ковід-щеплень перевищила 28 млн, вакциновано 14,6 млн українців
Covid в Україні: більше 5 тисяч випадків за добу, найбільше у Києві
Останні новини
01:57
оновленоПутін заявив, що санкції Заходу призведуть "до повного розриву відносин"
01:18
Байден пригрозив Путіну "рішучою відповіддю" в разі вторгнення в Україну
00:51
У США повідомляють про рекордну кількість госпіталізованих дітей через "омікрон"
23:42
В Росії зафіксували найбільшу місячну смертність від коронавірусу
23:08
оновленоБайден вдруге за місяць зідзвонився з Путіним, говорили менше години
22:27
Зеленський підписав указ про "подвійну мінімалку" для військових з 2023 року
21:48
В Білорусі визнали соцмережі правозахисної групи екстремістськими матеріалами
21:22
Прем'єр Польщі: слова Путіна підтверджують, що "Північний потік-2" є елементом шантажу
20:54
Економічні новини 30 грудня: Поляков продає свою частку в Firefly, НКРЕ встановила "зелений" тариф
20:40
РНБО запровадила санкції до фізичних і юросіб, які будували Кримський міст
Усі новини...