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У Франції жорстко покарали медика за підробку ковід-сертифікатів

Понеділок, 27 грудня 2021, 11:03
У Франції жорстко покарали медика за підробку ковід-сертифікатів
фото Getty Images

Медика з французького регіону Овернь-Рона-Альпи, якого впіймали на підробці сертифікатів про щеплення від коронавірусу, покарали штрафом на 40 тисяч євро і тимчасовим вигнанням з професії.

Про це повідомляє Le Figaro, посилаючись на заяву місцевої прокуратури, пише "Європейська правда".

Лікаря звинувачували у безкоштовній підробці 35 сертифікатів про щеплення, разом із сином. Він вже досяг пенсійного віку, але обіймав посаду в будинку для літніх людей. Коли інформація випливла, він визнав, що справді допоміг отримати підроблені сертифікати низці людей, у тому числі синові і собі, використовуючи свій доступ до системи. На допиті він виправдовував своє рішення піти на порушення недовірою до вакцин. 

Чоловіка засудили до умовного терміну - 6 місяців позбавлення волі, штрафу у розмірі 40 тисяч євро та заборонили працювати медиком наступні 5 років.

Сина, який допомагав зацікавленим особам вийти на батька і попросити про послугу, покарали штрафом у розмірі 3000 євро, з яких 1500 умовно. 

Раніше повідомляли, що у Франції ведуть розслідування проти близько 400 мереж продажу підроблених документів про щеплення.

У суботу 25 грудня у Франції добова кількість заражень коронавірусом вперше перетнула позначку у 100 тисяч.

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціяФранція
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