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Во Франции жестко наказали медика за подделку ковид-сертификатов

Понедельник, 27 декабря 2021, 11:03
Во Франции жестко наказали медика за подделку ковид-сертификатов
фото Getty Images

Медика из французского региона Овернь-Рона-Альпы, которого поймали на подделке сертификатов о прививках от коронавируса, наказали штрафом в 40 тысяч евро и временным изгнанием из профессии.

Об этом сообщает Le Figaro, ссылаясь на заявление местной прокуратуры, пишет "Европейская правда".

Врача обвиняли в бесплатной подделке 35 сертификатов о прививках, вместе с сыном. Он уже достиг пенсионного возраста, но занимал должность в доме престарелых. Когда информация выплыла, он признал, что действительно помог получить поддельные сертификаты ряду людей, в том числе сыну и себе, используя свой доступ к системе. На допросе он оправдывал свое решение пойти на нарушение недоверием к вакцинам.

Мужчину приговорили к условному сроку – 6 месяцев лишения свободы, штрафу в размере 40 тысяч евро и запретили работать медиком следующие 5 лет.

Сына, помогавшего заинтересованным лицам выйти на отца и попросить об услуге, наказали штрафом в размере 3000 евро, из которых 1500 условно.

Ранее сообщалось, что во Франции ведут расследование против около 400 сетей продажи поддельных документов о прививках.

В субботу 25 декабря во Франции суточное количество заражений коронавирусом впервые пересекло отметку в 100 тысяч.

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Темы: вакцинацияФранция
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