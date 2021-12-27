Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Біля грецького Криту зафіксували два сильні землетруси і десятки афтершоків

Понеділок, 27 грудня 2021, 12:43

Ввечері 26 грудня у морі на схід від грецького острова Крит зафіксували землетрус магнітудою 5,2, а за три години - ще один, магнітудою 5,4.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Kathimerini.

Перший землетрус зафіксували близько 18:00, другий - за хвилину до 21:00, епіцентр знаходився приблизно за 25 км на північний захід від першого. 

Одразу після цього землетрусу стався афтершок магнітудою 4,2. 

Мер невеликого острова Кассос, який розташований найближче до епіцентру - за близько 50 км, розповів, що повідомлень про руйнування не надходило. 

Протягом ночі між Критом і Кассосом зафіксували ще серію афтершоків, в основному магнітудою 3 і більше. Деякі з них теж відчули на Криті.

Нагадаємо, 18 грудня також повідомляли про землетрус магнітудою 5,4 в морі між Пелопоннесом і Критом, поштовхи відчувалися від Афін до Криту.

Теми: Греція


powered by lun.ua
Головне сьогодні

Саакашвілі примусово перевезли вночі з лікарні до в’язниці – Ясько

Байден і Зеленський проведуть телефонну розмову незабаром – Білий дім

Новини 29 грудня: переговори США та Росії, обшуки у членів "Євросолідарності"

Байден і Путін поговорять телефоном у четвер

Водійські права, техпаспорти і студентські в "Дії" прирівняли до паперових

Лідер "антивакцинаторів" вийшов із психлікарні: експертиза завершилася

Усі новини...
Греція
У Греції — третя за тиждень аварія човна з мігрантами, є загиблі
Греція повертає маски на вулицях і скасовує масові гуляння перед Новим роком
Греція внесла зміни до правил в'їзду для іноземців
Останні новини
08:34
Чорногорія змінила правила в’їзду
08:20
В Україні за добу майже 6 тисяч нових хворих і 278 смертей від Covid-19
08:00
Головні новини середи і ночі: передноворічна РНБО, обшуки у членів "Євросолідарності"
07:27
Окупанти на Донбасі поранили бійця ЗСУ
07:02
Новий антирекорд: у світі за добу виявили понад 1,6 млн випадків Covid
06:08
Маск заперечив, що його супутники витісняють конкурентів
05:45
Казахстан скасував смертну кару
04:48
Італія послаблює правила ізоляції для осіб, які контактували з хворими на Covid
03:50
Блінкен обговорив з міністрами МЗС Франції, Німеччини, Британії стримування агресії Росії
02:52
Путін заявив, що допустить білоруські підприємства до держзакупівель у Росії
Усі новини...