Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Возле греческого Крита зафиксировали два сильных землетрясения и десятка афтершоков

Понедельник, 27 декабря 2021, 12:43

Вечером 26 декабря в море к востоку от греческого острова Крит зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, а через три часа - еще одно, магнитудой 5,4.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kathimerini.

Первое землетрясение зафиксировали около 18:00, второе - за минуту до 21:00, эпицентр находился примерно в 25 км северо-западнее первого.

Сразу после этого землетрясения произошло афтершок магнитудой 4,2.

Мэр небольшого острова Кассос, который расположен ближе всего к эпицентру - около 50 км, рассказал, что сообщений о разрушениях не поступало.

В течение ночи между Критом и Кассосом зафиксировали еще серию афтершоков, в основном магнитудой 3 и больше. Некоторые из них тоже почувствовали на Крите.

Напомним, 18 декабря также сообщали о землетрясении магнитудой 5,4 в море между Пелопоннесом и Критом, толчки ощущались от Афин до Крита.

powered by lun.ua
Главное сегодня

В "Слуге народа" обсуждают изменение названия партии, но официально отрицают

Россия угрожает "принять меры", если НАТО распространится на Украину

Лавров пригрозил Украине "адекватным ответом" на "военные провокации"

Главные новости четверга и ночи: сроки призыва, разговор Байдена и Путина

Россия продолжает наращивать войска на границе с Украиной – СІТ

обновленоПутин заявил, что санкции Запада приведут "к полному разрыву отношений"

Все новости...
Последние новости
14:42
Германия закрывает половину из шести своих АЭС
14:30
Деньги, впервые с 2014 года, не являются самым желанным подарком для украинцев – КМИС
14:06
В украинского политзаключенного в ОРДО ухудшилось состояние здоровья – омбудсмен
13:53
SpaceX завлекла 337 миллионов долларов финансирования от своих акционеров
13:40
Венецианская комиссия раскритиковала российский закон об "иностранных агентах"
13:26
Ярославский увеличил свою долю в страховой компании "Оранта" до 72%
13:17
В "Слуге народа" обсуждают изменение названия партии, но официально отрицают
12:56
Канцлер Германии в своем первом новогоднем поздравлении упомянул об Украине
12:52
Совладелец АТБ инвестировал в украинский стартап по производству роботов
12:33
картаНовый год в Украине начнется дождем и теплом
Все новости...