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Возле греческого Крита зафиксировали два сильных землетрясения и десятка афтершоков

Понедельник, 27 декабря 2021, 11:43

Вечером 26 декабря в море к востоку от греческого острова Крит зафиксировали землетрясение магнитудой 5,2, а через три часа - еще одно, магнитудой 5,4.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Kathimerini.

Первое землетрясение зафиксировали около 18:00, второе - за минуту до 21:00, эпицентр находился примерно в 25 км северо-западнее первого.

Сразу после этого землетрясения произошло афтершок магнитудой 4,2.

Мэр небольшого острова Кассос, который расположен ближе всего к эпицентру - около 50 км, рассказал, что сообщений о разрушениях не поступало.

В течение ночи между Критом и Кассосом зафиксировали еще серию афтершоков, в основном магнитудой 3 и больше. Некоторые из них тоже почувствовали на Крите.

Напомним, 18 декабря также сообщали о землетрясении магнитудой 5,4 в море между Пелопоннесом и Критом, толчки ощущались от Афин до Крита.

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Темы: Греция
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