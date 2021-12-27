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Хакери запустили вірус Echelon для крадіжки криптовалюти

Понеділок, 27 грудня 2021, 12:58
Хакери запустили вірус Echelon для крадіжки криптовалюти
Фото pixabay

В одному з популярних Телеграм-каналів, де публікується інформація про криптовалюти, було розповсюджено шкідливе програмне забезпечення Echelon, що атакувало облікові дані користувачів каналу та їх криптогаманці.

Джерело: Укрінформ з посиланням на Safeguard Cyber

Деталі: Зазначається, що вірус Echelon був запущений хакерами через каналіву Telegram.

Шкідливе програмне забезпечення викрадає у користувачів логіни та паролі від криптовалютних гаманців та інших облікових записів. Таким чином зловмисники можуть отримати доступ до криптовалюти своїх жертв.

На думку фахівців, цей інцидент є "ізольованою одноразовою атакою, спрямованою на нових користувачів каналу, які нічого не підозрюють". Вони попередили користувачів про постійно існуючі загрози фінансових комунікацій в мобільних чатах сучасних програм для спілкування, включаючи WhatsApp та Telegram.

"Українська правда" в Threads

Теми: криптовалютахакери
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