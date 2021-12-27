Хакеры запустили вирус Echelon для кражи криптовалюты

В одном из популярных Телеграмм-каналов, где публикуется информация о криптовалютах, было распространено вредоносное программное обеспечение Echelon, атаковавшее учетные данные пользователей канала и их криптокошельки.

Источник: Укринформ со ссылкой на Safeguard Cyber

Детали: Отмечается, что вирус Echelon был запущен хакерами через канал Telegram.

Вредоносное ПО похищает у пользователей логины и пароли от криптовалютных кошельков и других аккаунтов. Таким образом злоумышленники могут получить доступ к криптовалютным средствам своих жертв.

По мнению специалистов, этот инцидент является "изолированной одноразовой атакой, направленной на ничего не подозревающих новых пользователей". Они предупредили пользователей о постоянно существующих угрозах финансовых коммуникаций в мобильных чатах современных приложений для общения, включая WhatsApp и Telegram.