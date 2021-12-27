Мороз, лавини й хуртовини: українців попереджають про негоду

Синоптики попередили про складні погодні умови – зниження температури, сніголавинну небезпеку та ожеледь.

Джерело: ДСНС, дані Укргідрометцентру, МВС

Деталі: Внаслідок виходу активного циклону в Україні очікується ускладнення погодних умов - пориви вітру 15-20 м/с, хуртовини, снігові замети, на дорогах ожеледиця (I рівень небезпечності, жовтий), температура повітря до 15 градусів морозу.

27 грудня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами у Карпатах, зокрема у горах Івано-Франківської та на високогір'ї Закарпатської областей виникла висока сніголавинна небезпека.

В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях і в понеділок, і у вівторок сильні опади у вигляді снігу та мокрого снігу.

В ніч на вівторок у Вінницькій, Хмельницькій та Чернівецькій областях, а вдень і в центральних та східних областях також значні снігопади (приріст снігового покриву 10-20 см), налипання мокрого снігу.

Такі погодні умови можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергозабезпечення населених пунктів.