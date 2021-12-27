Мороз, лавины и метели: украинцев предупреждают об ухудшении погоды

Синоптики предупредили о сложных погодных условиях – снижении температуры, снеголавинной опасности и гололедице.

Источник: ГСЧС, данные Укргидрометцентра, МВД

Детали: В результате выхода активного циклона в Украине ожидается усложнение погодных условий - порывы ветра 15-20 м/с, вьюги, снежные заносы, на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый), температура воздуха до 15 градусов мороза.

27 декабря в связи со снегопадами и метелью в Карпатах, в частности в горах Ивано-Франковской и Закарпатской областей - высокая снеголавинная опасность.

В Одесской, Николаевской и Херсонской областях и в понедельник, и во вторник сильные осадки в виде снега и мокрого снега.

В ночь на вторник в Винницкой, Хмельницкой и Черновицкой областях, а днем ​​в центральных и восточных областях также значительные снегопады (прирост снежного покрова 10-20 см), налипание мокрого снега.

Такие погодные условия могут повлечь за собой нарушение движения транспорта и отключение энергообеспечения населенных пунктов.