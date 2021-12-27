Данія другий день поспіль реєструє максимум заражень: вперше понад 16 тисяч

У Данії зареєстрували новий рекорд заражень коронавірусом - понад 16 тисяч випадків, що є найбільшим добовим показником за увесь час епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR, наводячи свіжі дані органів охорони здоров’я.

За минулу добу в країні зареєстрували 16 164 нових заражень. Попередній максимум країна зафіксувала у неділю - 14 844, що також є не першим рекордом за останній тиждень. Нагадаємо, населення країни - 5,8 млн осіб.

Частка позитивних тестів серед усіх зроблених склала 12,4%.

Кількість госпіталізованих пацієнтів за добу зросла на 29 - до 608 загалом.

Померли за добу 7 коронахворих.

Нагадаємо, в середині грудня уряд анонсував нові обмеження для стримування епідемії та поширення штаму "Омікрон".

Також Данія почала вимагати негативний тест для в'їзду навіть від вакцинованих мандрівників.