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Данія другий день поспіль реєструє максимум заражень: вперше понад 16 тисяч

Понеділок, 27 грудня 2021, 14:59

У Данії зареєстрували новий рекорд заражень коронавірусом - понад 16 тисяч випадків, що є найбільшим добовим показником за увесь час епідемії.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє DR, наводячи свіжі дані органів охорони здоров’я.

За минулу добу в країні зареєстрували 16 164 нових заражень. Попередній максимум країна зафіксувала у неділю - 14 844, що також є не першим рекордом за останній тиждень. Нагадаємо, населення країни - 5,8 млн осіб.

Частка позитивних тестів серед усіх зроблених склала 12,4%. 

Кількість госпіталізованих пацієнтів за добу зросла на 29 - до 608 загалом.

Померли за добу 7 коронахворих.

Нагадаємо, в середині грудня уряд анонсував нові обмеження для стримування епідемії та поширення штаму "Омікрон".

Також Данія почала вимагати негативний тест для в'їзду навіть від вакцинованих мандрівників.

"Українська правда" у Threads

Теми: коронавірусДанія
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