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Дания второй день подряд регистрирует максимум заражений: впервые более 16 тысяч

Понедельник, 27 декабря 2021, 15:59

В Дании зарегистрировали новый рекорд заражений коронавирусом – более 16 тысяч случаев, что является самым большим суточным показателем за все время эпидемии.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает DR, приводя свежие данные органов здравоохранения.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 16 164 новых заражений. Предыдущий максимум страна зафиксировала в воскресенье - 14 844, что также не первый рекорд за последнюю неделю. Напомним, население Дании – 5,8 млн человек.

Доля положительных тестов среди всех проделанных составила 12,4%.

Количество госпитализированных пациентов за сутки возросло на 29 – до 608 в целом.

Умерли в сутки 7 коронабольных.

Напомним, в середине декабря правительство правительство анонсировало новые ограничения для сдерживания волны эпидемии и распространения штамма "Омикрон".

Также Дания начала требовать отрицательный тест для въезда даже от вакцинированных путешественников.

Темы: коронавирусДания
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