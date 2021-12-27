У Лукашенка оприлюднили проєкт конституції, що дає старт транзиту влади

Білоруська влада оприлюднила проєкт змін до Конституції, референдум щодо якого заланований на лютий 2022 року.

Як повідомляє "Європейська правда", проєкт конституційних змін оприлюднений на сайті державного інформаційного агентства БелТА.

Як і прогнозувалося, будуть зменшені повноваження президента, натомість буде офіційно прописано права органу, що раніше мав декларативний статус - Всебілоруських народних зборів.

Президента пропонують позбавити право призначати членів Центрвиборчкому, призначати та звільняти голів Конституційного Суду, Верховного Суду, Вищого господарського суду, а також голову Комітету державного контролю.

Натомість Всебілоруські народні збори мають стати альтернативою парламенту, проте із більшими повноваженнями. Серед них: прийняття рішення про імпічмент президенту, визнання чи невизнання виборів та референдумів, затвердження основних напрямів внутрішньої та зовнішньої політики, військової доктрини, концепції національної безпеки.

Попри очікування, у прикінцевих положеннях немає згадки про дострокові вибори президента. Натомість, парламентські вибори мають пройти у визначений чинним законодавством час.

Нова редакція Конституції обмежує максимальний час перебування президента на посаді двома термінами, проте містить норму, яка дозволяє припустити "обнулення" попередніх термінів Лукашенка.

Проте якщо Лукашенко зважиться на "транзит влади", нова редакція Конституції передбачає для нього пожиттєвий статус делегата Всебілоруських народних зборів, а також гарантує недоторканність, забороняючи притягнення його до відповідальності за дії, вчинені на президентській посаді.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко ще минулого року анонсував підготовку змін до Конституції та конституційний референдум. Як вважається, це стало поступкою в бік РФ, без допомоги якої Лукашенку не вдалося би приборкати протести.

При цьому, Лукашенко раніше неодноразово обіцяв, що одразу після референдуму у країні пройдуть дострокові парламентські та президентські вибори.

Конституційний референдум заплановано на лютий 2022 року, однак його конкретна дата поки не оголошена.

Детальніше про плани конституційних змін, читайте у статті Нова посада для Лукашенка: як Білорусь розпочинає транзит влади.