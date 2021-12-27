У Лукашенко обнародовали проект Конституции, дающий старт транзиту власти

Белорусские власти обнародовали проект изменений в Конституцию, референдум по поводу которых запланирован на февраль 2022 года.

Как сообщает "Европейская правда", проект конституционных изменений обнародован на сайте государственного информационного агентства БелТА.

Как и прогнозировалось, будут уменьшены полномочия президента, зато будут официально прописаны права органа, ранее имевшего декларативный статус - Всебелорусского народного собрания.

Президента предлагают лишить права назначать членов Центризбиркома, назначать и увольнять председателей Конституционного Суда, Верховного Суда, Высшего хозяйственного суда, а также председателя Комитета государственного контроля.

В то же время, Всебелорусское народное собрание должно стать альтернативой парламенту, однако с большими полномочиями. Среди них - принятие решения об импичменте президенту, признании или непризнании выборов и референдумов, утверждении основных направлений внутренней и внешней политики, военной доктрины, концепции национальной безопасности.

Несмотря на ожидания, в положениях нет упоминания о досрочных выборах президента. В то же время, парламентские выборы должны пройти в определенное действующим законодательством время.

Новая редакция Конституции ограничивает максимальное время пребывания президента на должности двумя сроками, однако содержит норму, позволяющую предположить "обнуление" предыдущих сроков Лукашенко.

Однако, если Лукашенко решится на "транзит власти", новая редакция Конституции предусматривает для него пожизненный статус делегата Всебелорусского народного собрания, а также гарантирует неприкосновенность, запрещая привлечение его к ответственности за действия, совершенные на президентском посту.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко еще в прошлом году анонсировал подготовку изменений в Конституцию и конституционный референдум. Как считается, это стало уступкой в ​​сторону РФ, без помощи которой Лукашенко не удалось бы справиться с протестами.

При этом, Лукашенко ранее неоднократно обещал, что после референдума в стране пройдут досрочные парламентские и президентские выборы.

Конституционный референдум запланирован на февраль 2022 года, однако его конкретная дата пока не объявлена.

Подробнее о планах конституционных изменений читайте в статье Новая должность для Лукашенко: как Беларусь начинает транзит власти.