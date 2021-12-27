Лукашенко прибирає з конституції без’ядерний та нейтральний статус Білорусі

Оприлюднений проект змін до конституції Білорусі прибирає згадки про її без’ядерний та нейтральний статус.

Про це повідомляє "Європейська правда" на підставі проєкту конституційних змін, який оприлюднений на сайті державного інформаційного агентства БелТА .

Вказані зміни стосуються статті 18 конституції Білорусі. Із діючої редакції пропонується прибрати фразу: "Республіка Білорусь має на меті зробити свою територію без'ядерною зоною, а державу – нейтральною".

Натомість там пропонується додати іншу фразу: "Республіка Білорусь виключає військову агресію зі своєї території щодо інших держав".

Нагадаємо, конституційний референдум заплановано на лютий 2022 року, однак його конкретна дата поки не оголошена. В свою чергу, проєкт змін до конституції було оприлюднено лише 27 грудня.

Як і прогнозувалося, у новій редакції пропонують зменшити повноваження президента. Також офіційно прописують права органу, що раніше мав декларативний статус - Всебілоруських народних зборів, надаючи йому ширші повноваження, ніж парламенту.

Попри очікування, у прикінцевих положеннях немає згадки про дострокові вибори президента. Парламентські вибори мають пройти у визначений чинним законодавством час.

Нова редакція Конституції обмежує максимальний час перебування президента на посаді двома термінами, проте містить норму, яка дозволяє припустити "обнулення" попередніх термінів Лукашенка.

Проте якщо Лукашенко зважиться на "транзит влади", нова редакція Конституції передбачає для нього пожиттєвий статус делегата Всебілоруських народних зборів, а також гарантує недоторканність, забороняючи притягнення його до відповідальності за дії, вчинені на президентській посаді.

Про можливість появи на території Білорусі ядерної зброї нещодавно заявляв міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей. "Ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння - це одна з можливих відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", - сказав він.