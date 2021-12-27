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Лукашенко убирает из конституции безъядерный и нейтральный статус Беларуси

Понедельник, 27 декабря 2021, 16:00
Лукашенко убирает из конституции безъядерный и нейтральный статус Беларуси
фото БЕЛТА

Обнародованный проект изменений в конституцию Беларуси убирает упоминания о её безъядерном и нейтральном статусе.

Об этом сообщает "Европейская правда" на основании проекта конституционных изменений, опубликованного на сайте государственного информационного агентства БелТА.

Указанные изменения касаются статьи 18 Конституции Белоруссии. Из действующей редакции предлагается убрать фразу: "Республика Беларусь имеет целью сделать свою территорию безъядерной зоной, а государство - нейтральным"

Вместо этого там предлагается добавить фразу: "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории по отношению к другим государствам".

Напомним, конституционный референдум намечен на февраль 2022 года, однако его конкретная дата пока не объявлена. В свою очередь, проект изменений в конституцию был обнародован только 27 декабря.

Как и прогнозировалось, в новой редакции предлагают сузить полномочия президента. При этом орган, ранее имевший декларативный статус - Всебелорусское народное собрание  - может получить более широкие полномочия, чем парламент.

Несмотря на ожидания, в положениях нет упоминания о досрочных выборах президента. В то же время, парламентские выборы должны пройти в определенное действующим законодательством время.

Новая редакция Конституции ограничивает максимальное время пребывания президента на должности двумя сроками, однако содержит норму, позволяющую предположить "обнуление" предыдущих сроков Лукашенко.

Однако, если Лукашенко решится на "транзит власти", новая редакция Конституции предусматривает для него пожизненный статус делегата Всебелорусского народного собрания, а также гарантирует неприкосновенность, запрещая привлечение его к ответственности за действия, совершенные на президентском посту.

О возможности появления на территории Беларуси ядерного оружия недавно заявлял министр иностранных дел Владимир Макей. "Мы рассматриваем возможность размещения на территории Беларуси ядерного оружия - э это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши", - сказал он. 

Подробнее о планах конституционных изменений читайте в статье Новая должность для Лукашенко: как Беларусь начинает транзит власти.

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Темы: БеларусьЛукашенкоядерное оружие
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