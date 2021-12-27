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Випав голим із вікна: у Москві загинув головред забороненого видання

Понеділок, 27 грудня 2021, 18:10
Єгор Просвірнін, фото The Village

На Тверському бульварі в Москві випав із вікна та загинув головний редактор видання "Спутник и погром" Єгор Просвірнін.

Джерело: ТАСС із посиланням на джерело в правоохоронних органах, адвокат Матвій Цзен у коментарі Інтерфаксу

Деталі: За словами джерела, Просвірнін випав із вікна четвертого поверху житлового будинку на Тверському бульварі в Москві біля магазину "Армения", загиблий був без одягу.

"38-річний Євген Просвірнін із сім'єю винаймав квартиру на четвертому поверсі. За попередніми даними, в момент інциденту він перебував під наркотичною дією", - сказав співрозмовник агентства.

Джерело додало, що у чоловіка в руках виявлено балончик і ніж, у нього розбита голова. Для визначення обставин загибелі Просвірніна буде проведено судмедекспертизу. На місці працюють слідчі.

Адвокат Матвій Цзен, який раніше представляв інтереси Просвірніна, підтвердив "Інтерфаксу" інформацію про його смерть. За словами адвоката, поліція найближчим часом проведе перевірку обставин смерті Просвірніна, за результатами якої буде встановлено, чи це було вбивство.

"З огляду на те, що його смерть не можна назвати природною, звичайно ж правоохоронні органи проведуть перевірку. Я наразі не виключаю жодних версій. Проте про якісь серйозні погрози на адресу Єгора мені не відомо", - сказав він.

Довідка: Просвірнін був головним редактором російського націоналістичного видання "Спутник и погром", яке у 2017 році було внесено Роскомнаглядом до списку заборонених та заблоковане.

"Спутник и погром" був запущений у 2012 році як спільнота у російській соціальній мережі "ВКонтакті", пізніше було створено окремий сайт.

У 2014 р. видання підтримало приєднання до Росії окупованого Криму та територій ОРДЛО. За заявами редакції сотні читачів сайту поїхали воювати на схід України. Крім того, за твердженням Єгора Просвірніна, за допомогою краудфандингу видання зібрало гроші на БТР для бойовиків ОРДЛО.

6 липня 2017 року Генеральна прокуратура РФ повідомила про виявлення "інформаційних ресурсів націоналістичного спрямування", серед яких опинився "Спутник и погром", не вказавши при цьому, які публікації порушують законодавство. 9 жовтня 2018 року видання оголосило про своє закриття.

Теми: РосіяЗМІ


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