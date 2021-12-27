Выпал голым из окна: в Москве погиб главред запрещенного издания

На Тверском бульваре в Москве выпал из окна и погиб главный редактор издания "Спутник и погром" Егор Просвирнин.

Источник: ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах, адвокат Матвей Цзен в комментарии Интерфаксу

Детали: По словам источника, Просвирнин выпал из окна четвертого этажа жилого дома на Тверском бульваре в Москве около магазина "Армения", погибший был без одежды.

"38-летний Евгений Просвирнин с семьей снимал квартиру на четвертом этаже. По предварительным данным, в момент инцидента он находился под наркотическим воздействием", - сказал собеседник агентства.

Источник добавил, что у мужчины в руках обнаружены баллончик и нож, у него разбита голова. Для определения обстоятельств гибели Просвирнина будет проведена судмедэкспертиза. На месте работают следователи.

Адвокат Матвей Цзен, ранее представлявший интересы Просвирнина, подтвердил "Интерфаксу" информацию о его смерти. По словам адвоката, полиция в ближайшее время проведет проверку обстоятельств смерти Просвирнина, по результатам которой будет установлено, имело ли место убийство.

"Учитывая, что его смерть нельзя назвать естественной, конечно же правоохранительные органы проведут проверку. Я в настоящее время не исключаю никаких версий. Однако о каких-либо серьезных угрозах в адрес Егора мне не известно", - сказал он.

Справка: Просвирнин был главным редактором русского националистического издания "Спутник и погром", которое в 2017 году было внесено Роскомнадзором в список запрещенных и заблокировано.

"Спутник и Погром" был запущен в 2012 году как сообщество в российской социальной сети "ВКонтакте", позже был создан отдельный сайт.

В 2014 г. издание поддержало присоединение к России оккупированного Крыма и территорий ОРДЛО. По заявлениям редакции, сотни читателей сайта уехали воевать на восток Украины. Кроме того, по утверждению Егора Просвирнина, с помощью краудфандинга издание собрало деньги на БТР для боевиков ОРДЛО.

6 июля 2017 года Генеральная прокуратура РФ сообщила о выявлении "информационных ресурсов националистического толка", в числе которых оказался "Спутник и погром", не указав при этом, какие именно публикации нарушают законодательство. 9 октября 2018 года издание объявило о своём закрытии.